El objetivo pasa por tener un feliz domingo

El tradicional día de juego del Torneo Regional del Litoral de rugby cambia para los equipos paranaenses. Por eso, hoy buscarán no extrañar los sábados y tener un feliz domingo. Para que esto suceda, deberán ganar sus partidos, algo que le alcanzará a Estudiantes y a Rowing para nada menos que asegurar su permanencia en el primer nivel del certamen interuniones.

En el caso del club Tilcara, la historia es diferente en la Zona Reubicación, ya que hoy cerrará ante Universitario en Rosario sabiendo que luego deberá jugar por mantener su lugar en el segundo segmento. Todo será a partir de las 16, cuando comience la acción en una jornada poco habitual para el TRL. Por el quinto y algo más. En Paraná y Santa Fe se juegan hoy las semifinales en la lucha por el quinto puesto en el Top 8 del Regional. En la capital provincial, el CAE se medirá con Santa Fe RC, mientras que a la vera de la autopista a Rosario, el Remero jugará ante CRAI. Claro que los ganadores en cada escenario no solamente celebrarán el hecho de clasificar a un certamen nacional, sino también haber asegurado su plaza para el Top 10 de la próxima temporada.

Es que los perdedores, deberán mezclarse con los seis que lleguen desde la Reubicación para pelear por cuatro plazas en el segmento superior. En el caso de Estudiantes, los altibajos que tuvo a lo largo del torneo lo dejaron en una posición incómoda, dejándolo un poco lejos del ambicioso objetivo que significaba clasificar a las semifinales. Hoy, los dirigidos por Emanuel Uranga tratarán de sacarse de encima al Tricolor santafesino para acortar el año y no tener que sufrir en la Reclasificación. En el Parque Urquiza es donde mejor rugby jugaron y eso lo tratarán de dejar en claro esta tarde ante su gente. En el caso de Rowing, su misión se presenta algo más complicada. Es que el PRC deberá visitar al fuerte CRAI para tratar de olvidar la floja segunda parte de certamen que tuvo, donde no logró ninguna victoria.

Pero más allá de este dato negativo, el elenco de Paul Halle sabe que están ante una posibilidad única y que saliendo ganador de la cancha del Gitano habrá logrado nada menos que la permanencia. El programa de partidos en el nivel superior es el siguiente: semifinales quinto puesto, Estudiantes-Santa Fe RC (Juan Pablo Spirandelli-URR) y CRAI-Rowing (Carlos Poggi-URR). Final de Reserva: a las 14.15, Duendes-Jockey Club (Léonidaz Diez-URR). Final de Pre-reserva: a las 12.45, CRAIGimnasia (Ulises Ruiz-UER).

Para cumplir

La novena y última fecha de la Zona Reubicación tendrá también acción hoy y será con Tilcara visitando al líder Universitario de Rosario. El Verde ya está condenado a jugar por la permanencia con los cuatro elencos que provengan del tercer nivel, por lo que jugará para cumplir con el fixture. Claro que traerse un triunfo desde el sur santafesino le servirá para comenzar renovado la nueva etapa en el certamen interuniones. Los partidos que tendrá hoy la última jornada de la Reubicación serán: Universitario Rosario-Tilcara (Emiliano Coll-URR); CRAR-Los Pampas (Javier Villalba-USR); Provincial-La Salle Jobson (Diego Yulita-URR); Universitario de Santa Fe-Alma Juniors (Emilio Traverso-USR) y Logaritmo-Los Caranchos (Agustín Monge-URR). Las posiciones: Universitario (R) 39 puntos; Provincial 28; La Salle 23; CRAI 21; Los Caranchos 21; Alma Juniors 21; Universitario (SF) 18; Tilcara 15; Logaritmo 13; Los Pampas 1.

Final en Segunda

Desde las 16, Jockey Club de Venado Tuerto y Cha Roga de Santo Tomé protagonizarán hoy la final del tercer nivel en el Regional. El encuentro será arbitrado por el rosarino Maximiliano Tempesta. Ambos elencos ya están clasificados a la Reclasificación B, donde también jugarán Universitario de Concepción del Uruguay y Rebatas/Belgrano de San Nicolás

Jockey-Old Resian, la final

En el Parque Independencia de Rosario, ayer se jugaron las semifinales del Top 8 del Torneo Regional. En el primer turno, Jockey Club se quedó con el clásico ante Duendes por 31 a 28 en un partido electrizante hasta el último minuto. De esta forma y después de muchos años, el Fantasma no estará en una definición del TRL. En el segundo juego, Old Resian confirmó su gran presente al dejar en el camino al local Gimnasia por 21 a 17. De esta forma, el Verdiblanco buscará repetir los éxitos de 2001 y 2017, mientas que el Tricolor irá por su primer corona en el certamen interuniones. Otro en Sudáfrica. Jaguares XV logró ayer un amplio triunfo ante Boland Cavaliers por 54 a 17, en su segunda presentación en la First Division de la Currie Cup. El partido se disputó en el Fanie Du Toit Sports Ground de la ciudad de Potchefstroom, donde el equipo argentino es local. El próximo sábado la franquicia argentina visitará a Border Bulldogs en la ciudad de East London, a las 10 (hora Argentina).