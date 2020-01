"El objetivo es estar entre los cuatro"

Sebastián Gálligo/Ovación

Este viernes se reanuda el Torneo Federal y el técnico del líder de la Zona Entre Ríos adelantó que su equipo está “muy bien” para encarar la segunda parte y dijo que el objetivo sigue siendo el mismo que se plantearon desde el inicio de la temporada. Santiago Vesco dijo que su equipo volvió “con las pilas cargadas” del receso y el plantel está “contento”. “Si bien se habían ido con un trabajo preestablecido, la verdad que es que están muy bien y muy contentos. Bien físicamente y con muchas ganas.

El objetivo del descanso largo fue para que vengamos con las pilas bien cargadas y la verdad es que lo hemos hecho. Completamos una semana de entrenamientos muy buena”, confesó el DT en el previa del entrenamiento en el Humberto Pietranera donde Básquet el viernes hará su estreno ante Peñarol desde las 21.30. A propósito del rival, Santiago Vesco, evitó subestimarlo por el mal presente y dijo que no van a “especular” ante el colista. “Estamos bien, nos falta lo lógico porque hace un mes que no jugamos, pero esta semana le vamos a dar bastante al juego. Y con respecto al rival es un equipo que si bien no ganó, a todos les hizo los partidos difíciles, cambió el entrenador así que no tenemos que dormirnos y especular con eso, sino salir a ganar como lo hacemos siempre”, declaró.

Olimpia terminó el 2019 con nueve triunfos y tres derrotas y fue el mejor equipo. Hoy está en zona de clasificación directa, pero aún restan 12 juegos. Según el DT el desafío sigue siendo el mismo y remarcó que el equipo está jugando como pretende. “Nuestro objetivo es mantenernos entre los cuatro primeros que era el objetivo que nos habíamos puesto antes de empezar el torneo con la dirigencia. El equipo está bien, está jugando muy bien y eso te pone en el lugar que estamos hoy. La idea sería no bajar de ahí o estar entre los dos primeros que clasifiquen a la zona nacional”, indicó el coach que lleva dos temporadas en el TFB.

De todos modos y más allá del buen momento adelantó que aún le gustaría corregir algunos aspectos del juego. “Uno siempre quiere más, sobre todo quiere pulir algunos errores, algunos son pequeños y otros grandes. Queremos cubrir los baches que tenemos en los juegos, que no sean tan pronunciados y seguir jugando con nuestro juego ofensivo de pasarnos la pelota y llegar a los lugares donde nosotros queremos. También fortalecer más la defensa”, señaló el ex base de Echagüe y Sionista.

Al mismo tiempo afirmó que la consigna sigue siendo la de mantener la localía y dijo que por ahí pasa una de las claves del éxito. “Es uno de los objetivos, no perder de local. Sabemos que si mantenemos la localía y ganamos partidos de visitante tenemos muchas más chances de estar primeros como estamos hoy. No estamos exentos de perder un partido como local”, sentenció el DT.

Olimpia tiene 21 puntos y el sexto, Capuchinos, está a seis puntos. Y para Vesco más de la mitad de los equipos que integran la Zona Entre Ríos tienen chances de clasificar y anticipó que todo se va a definir en el cierre. “Hay un lote de seis equipos que están para clasificar. Nosotros ganamos un par de partidos arrebatándolos y hay equipos que han perdido de esa forma, entonces es una liga muy dura y muy pareja que se va a definir recién en el final”, consideró el entrenador.

Por otra parte destacó que una de las principales virtudes que tiene este Olimpia es la competencia y “las ganas” de sus jugadores. “Me gustan las ganas de los jugadores y lo competitivos que somos todo el tiempo. Me gusta que no nos entregamos nunca más allá de que por ahí no nos salgan las cosas. Intentamos hacer que las cosas nos salgan lo mejor posible”, concluyó el técnico que va por más con el elenco de la capital.