El nuevo rol de Kevin Bolzán en la Selección

El sóftbol argentino sigue disfrutando de un 2019 inolvidable, donde el título mundial y el Oro en los Panamericanos dejaron una marca que será difícil de borrar. Las repercusiones sobre el año de gloria que se vivió aún continúan, no solamente para los jugadores que lograron ambas conquistas, sino también por el auge que tuvo este deporte en los últimos meses. El cuerpo técnico que encabezó Julio Gamarci también disfrutó de un momento único, aunque saben que el trabajo no terminó. La vara quedó alta y habrá que mantener el nivel para los próximos torneos, como por ejemplo el Panamericano de Mayores que se realizará el año próximo en Paraná.

En las últimas horas se confirmó una noticia que ya se venía elaborando en el ámbito de la Federación Internacional de este deporte: la creación de una nueva categoría. La entidad decidió promover una división Sub 23, quedando en un plano intermedio entre el Juvenil (pasará a ser Sub 18) y la Mayor. En este sentido, la Confederación Argentina de Sóftbol designó a Kevin Bolzán como head coach del nuevo combinado, algo que fue tomado con mucha responsabilidad por el hombre que ya formaba parte del staff de entrenadores.

“Estoy muy emocionado porque voy a ser el primer entrenador de esta categoría. Se redujo un año los Juveniles que era hasta Menores de 19. Ahora está esta división intermedia, que es donde podemos tener una mayor atención sobre los chicos que quizás quedan afuera del combinado principal. Es muy gratificante, porque mi papá fue jugador y entrenador, entonces es como que voy siguiendo sus pasos”, manifestó en diálogo con Ovación.

“Me tomó de sorpresa porque había otros chicos capacitados para estar en el cargo, como Alberto y Gustavo Guerrenieri. Es como decían del Oveja Hernández (DT de la Selección de básquet), que tiene ayudantes de equipo que podrían ser los entrenadores. En este caso es similar”, agregó.

El paranaense, de 33 años, se extendió en los conceptos sobre la utilidad que puede tener este nuevo proyecto.

“Es una muy buena opción para que los jugadores que terminan los procesos en Juveniles no se pierdan y no vean tan lejos la chance de entrar a una Selección Mayor. Que su compromiso con el equipo siga y les signifique volver a concentrarse en entrenar, mejorar y ser útiles en el futuro”, analizó.

En este sentido, Bolzán amplió su concepto al señalar: “Necesitamos a estos chicos. Porque sabemos que muchos de ellos van a alimentar el proceso de la Mayor. Además se harán concentraciones en conjunto, de ambos seleccionados, lo que nos va a dar un abanico de posibilidades para conformar los equipos. Será una competencia interna muy interesante”.

Por otra parte, el ahora exjugador de Patronato se manifestó respecto del crecimiento que puede haber después de los logros en el Mundial y en los Juegos Panamericanos.

“Ampliar la base de jugadores es un objetivo que perseguimos desde hace mucho. No es un deporte popular en todo el país, solamente hay ciudades fuertes como Paraná, Bahía Blanca y La Pampa, pero necesitamos seguir creciendo. Con la repercusión que tuvimos luego de los títulos hemos tenido noticia de que se están recuperando otras plazas como Mendoza, que es algo muy bueno. Tenemos problemas en los Juveniles como los hay en cualquier otro deporte. Los chicos se van a estudiar a otro lado, consiguen un trabajo y eso les quita tiempo para entrenar o simplemente dejan por otras razones. Es clave en esto tener un seguimiento y tratar de que no se nos pierdan. Saber con quiénes podemos contar e incentivarlos”, sostuvo.

Por último, Kevin se refirió a cómo tomó el hecho de ser ahora un exjugador de sóftbol: “La verdad es que todavía no me cayó mucho la ficha, pero es algo que venía asimilando porque sabía que las dos cosas no eran compatibles. El trabajo en la Selección me quitaba tiempo para entrenar y no podía jugar muchas veces. Así que esta etapa de entrenador me gusta mucho. Tengo que adaptarme, porque lo mío es la preparación física, es un área en la cual me desenvuelvo muy bien, pero esto es distinto y lo tomo con mucha responsabilidad”.

MUndial Sub 23. Con la creación de la nueva categoría, la Federación Internacional ahora se encuentra abocada a la organización del Mundial. Hay muchas chances de que se realice en la Argentina en noviembre de 2021 y Paraná podría ser la sede.

Oro Verde, campeón del Tucho Motroni

El fin de semana se realizó la segunda edición del Torneo de Infantiles Norberto Tucho Motroni, certamen organizado por la subcomisión de sóftbol del club Patronato. La Copa de Oro quedó en poder de Oro Verde, que venció en la final al Rojinegro. La finalidad fue recaudar fondos para avanzar en el diamante ubicado en la zona del Túnel.