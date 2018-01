El nuevo Patrón y voz del mediocampo

Rojinegro la posibilidad de reflotar su nombre a los primeros planos futboleros. Gastón Gil Romero trabajó este jueves por primera vez con sus nuevos compañeros y después del entrenamiento aceptó el cara a cara con UNO: "El DT quiere que sea el dueño de la mitad de la cancha", afirmó. Salvo que alguno decida marcharse todo parece indicar que es el último pasajero que se suma a Patronato con la intención de mantener y afianzar al equipo en la elite del fútbol del país. Después de una aparición explosiva que le vaticinaba una carrera marcada por grandes logros y un casi seguro destino en las primeras ligas de Europa, perseguido por una pubalgia, debió emigrar Ecuador para tener el rodaje. En su vuelta a la Argentina y sin cabida en Estudiantes de La Plata, vio en ella posibilidad de reflotar su nombre a los primeros planos futboleros. Gastón Gil Romero trabajó este jueves por primera vez con sus nuevos compañeros y después del entrenamiento aceptó el cara a cara con: "El DT quiere que sea el dueño de la mitad de la cancha", afirmó.





"Llego con muchas expectativas y en buena forma, ya que venía entrenando en la pretemporada con Estudiantes. Hicimos un poco de fútbol en la primera práctica y me sentí muy cómodo. Me encontré con un muy buen grupo, con gran calidad humana. Será un paso corto por el club en el que espero dar lo mejor", narró al detallar las tareas desplegadas ayer en La Capillita.





El mediocampista tuvo una actividad importante en su último paso por la Universidad de Ecuador: "Jugué casi 40 partidos, el tener continuidad es importante para todo futbolista", destacó.





De los vaivenes de su carrera deportiva, comentó: "Todo venía muy bien, hasta que después de frustrarse un pase a River en el 2015, me terminé yendo a Rosario Central en donde no me salieron las cosas como esperaba y no jugué mucho; no fueron los mejores seis meses de mi carrera. Después me vi afectado por una pubalgia que me obligó a someterme a una operación que me tuvo prácticamente parado durante seis meses. En 2016 no jugué mucho y en 2017 salió la posibilidad de ir a jugar a Ecuador y lograr los minutos en cancha que todo jugador necesita".





Más allá de que no lo tome como un desquite, regresar al Pincha está en sus planes futuros: "No lo veo como una revancha pero me gustaría tener la posibilidad de volver a Estudiantes; estoy ahí desde los 12 años, pasé casi mi vida ahí adentro. Pero no hay que forzar las cosas, todo llega a su debido tiempo. Si se tiene que dar se dará, ahora me debo a Patronato", aseguró.