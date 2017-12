El nuevo comandante de la defensa Santa

Casi en silencio y en base a repetidas buenas actuaciones, se va ganando el mote de indiscutido. No muestra exquisiteces, pero garantiza efectividad. A pesar del perfil bajo que lo distingue, bien se lo puede catalogar como el nuevo comandante de la defensa de Patronato . Renzo Vera en diálogo con Radio La Red Paraná, 97.1, repasó el presente del equipo y la final del viernes con Olimpo de Bahía Blanca. "Lamolina nos fue llevando de a poco hacia nuestro arco", disparó el defensor.

El jugador surgido de las canteras de Argentino Juniors de la capital entrerriana, después de su expulsión con Gimnasia y purgar una fecha de suspensión, volvió en el Tomás Ducó mostrando un buen nivel: "Creo que estoy pasando un lindo momento, disfruto de estar jugando", afirmó.

Más allá de que se obtuvo en calidad de visitante y ante un adversario encumbrado, el zaguero no mostró una plena satisfacción por la igualdad: "En particular me quedé con un poco de bronca con el empate, porque pienso, que en un momento, estaban dadas las condiciones para sumar los tres puntos. Igual trajimos un punto importante ante un rival que también pelea por no descender", sostuvo.

Del planteo especulativo, de ir a esperar y contragolpear, dijo: "Cuando vamos de visitante la intención es ceder la iniciativa, cerrarse bien y tratar de aprovechar los espacios que el rival pueda dejar en la búsqueda. Creo que de visitantes hicimos buenos partidos como contra Huracán, Independiente. Igualmente estamos pasando por un momento complicado y necesitamos sumar. La idea es dejar que el rival se venga y tratar de contragolpear. Sabemos bien a lo que queremos jugar y no importa que el rival maneje la pelota", acotó.

Al juzgar la labor de Nicolás Lamolina, frente al Quemero, opinó: "En el partido con Huracán y también en el de Talleres en Córdoba, más allá de que Talleres nos superó bien, nos fue llevando de a poco contra nuestro arco cobrando fules que en otros lado no sanciona. Pero interiormente sabemos que nos jugamos mucho, Más allá de que Lamolina por momentos pitaba todo para ellos, creo que con Huracán se dio un partido parejo por momentos".

Sobran los motivos, pero el hecho de que los dos peleen por la permanencia, transforma al cotejo del viernes con Olimpo en una final anticipada: "Sabemos la importancia que tiene el partido, pero hay que asumirlo con tranquilidad. Estamos en el arranque de la semana y en la medida que pasen los días vamos analizar en profundidad al rival. Haremos todo lo posible para dejar los tres puntos en casa e irnos a las vacaciones tranquilos", adelantó. "No creo que Olimpo venga a especular, así que habrá que estar atentos y hacer nuestro trabajo", prosiguió.

Que Sebastián Ribas y Adrián Balboa se alternen en las conversiones brinda un margen de tranquilidad: "Están pasando por un buen momento y hay que aprovecharlos. Ojalá sigan estando finos contra Olimpo, el viernes. Son buenos jugadores", manifestó.

Del haber compartido la zaga, en el complemento con Agustín Sandona, expuso: "Lo vi bien, es un buen jugador. Lo felicité después del partido. No era fácil debutar por el momento difícil que pasamos. Se da que el que entra rinde", finalizó.