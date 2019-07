El Nogal dio dos grandes resultados

En Rafaela se desarrolló el Campeonato Regional de equitación que además estuvo integrado con el Campeonato Federal. E n e l p r i m e r c e r t a m e n el establecimiento ecues - tre El Nogal se subió al podio en dos opor tunidades. Yazmín Daffgal, de 10 años, se consagro subcampeona en la categoría Children y su felicidad es absoluta. “Yo hace tres años que hago este deporte y no es el primer subcampeonato que logro ya que obtuve otros, pero este lo viví muy bien, de manera especial. Desde principio de año estoy compitiendo en la categoría que vengo saltando y es la primeEquitación ra vez que salgo subcampeona. Yo me puse muy alegre cuando supe que era subcampeona en un metro”, le confesó, sin dudar, Yazmín a Ovación. Por su parte Gabriel Orbes, su entrenador opinó: “Ella compite hasta con chicos hasta de 15 años, son más grandes que ella todos.





Ella tiene la particularidad que recién arranca con su edad en esta categoría así que tiene como cuatro años más como para poder competir en este nivel. Un chico de 14 años para 15 es más grande que ella”, dijo y agregó: “El país se divide en 12 zonas y cada zona saca un campeón y un subcampeón y se unen en una final Federal Nacional. Nosotros estamos hace muchos años con esto y siempre tenemos algunos chicos que están en los más alto respecto del nivel del país. Estos campeonatos Federales hacen que nos juntemos con gente de Rosario, Concordia, Córdoba y siempre estamos con posibilidades” La meta es pasarla bien, aprender, conocer gente y estar lejos de malas acciones. Los resultados llegan solos. Ese es el mensaje de El Nogal, según uno de sus responsables. “Estamos muy contentos, pero en realidad el competir y ganar es una circunstancia. Acá lo importante es que los chicos sea felices, que la pasen bien y que tengan la mente en esto y no en otra cosa. Eso es lo fundamental, peor si se pueden dar los triunfos bienvenido sea”.





CAMPEONA. Por su parte Martina Rodríguez Varisco alcanzó el primer escalón del podio con tan solo 7 años. Lo hizo en la categoría Iniciados y su reflexión habla a las claras de la motivación que siente al estar arriba de un caballo. “Yo hace tres años que practico. Los otros días la verdad que la pasé muy bien y me gustó mucho estar ahí en ese torneo. Me gusta saltar, eso es lo que más me gusta y me meta es aprender más trucos”, confesó la pequeña y prosiguió si entrenador Orbes: “bueno, le vamos a tener que enseñar entonces”, confesó entre risas. “Martina está en la primera categoría competitiva y ella está a cargo de Nora Spessot que es mi señora. Nosotros somos una familia dedicada a esto y también está mi hija trabajando (Ana). En este caso Martina está a cargo de Nora”, contó Gabriel. Finalmente las niñas dejaron su dedicatoria. “Yo se lo dedico a mi abuela Elba que ya no está conmigo por mala suerte y que siempre quiso que yo practicara algo con los caballos entonces a mí me pone muy contenta este logro”, sostuvo Yazmín y cerró Martina: “Yo lo dedico a mi familia, mis amigos y a todos”.



CITA INTERNACIONAL. El FEI Children’s International Classic es un evento internacional organizado por la Federación Ecuestre Internacional para la categoría Children donde jinetes y amazonas de entre 10 y 14 años compiten en diferentes pistas del mundo en igualdad de condiciones y dimensiones y respetando también los trazados y recorridos realizados por un único y mismo Diseñador de Pistas designado por la Federación Ecuestre Internacional. El mismo se realizará en el Jockey club de Rosario los días 5,6 y 7 de julio, y los representantes de El Nogal serán Yazmín Daffgal y Benicio Rodríguez Varisco.