El Muñeco y el Mellizo se juegan todo en el Superclásico

El entrenador Guillermo Barros Schelotto respaldó este viernes a Agustín Rossi al confirmarlo como el arquero que estará frente a River el próximo domingo en el Superclásico a la vez que dijo que le "genera dudas" que detrás del guardavalla "hay dos chicos que no debutaron todavía".





"Se lesionó (Esteban) Andrada, el arquero es Rossi y va a jugar Rossi. Rossi llega bien al Superclásico, lo único que me genera dudas es tener atrás de Rossi dos chicos que no debutaron todavía, porque vamos a jugar cosas importantes, es lo único que me genera dudas", aseveró.





Los arqueros que se encuentran detrás de Rossi con Javier Bustillos, Federico Abadía y Manuel Roffo y, en principio, es Bustillos el que corre con ventaja para estar en el banco de suplentes ya que es quien integra la lista de la Copa Libertadores para los Cuartos de Final.





En tanto, Abadía hizo su primera pretemporada con la Primera en julio y sería el tercero en la lista mientras que el que corre con desventaja es Roffo, el más joven de los tres, con apenas 18 años.





"Uno lo habla lo ve a Rossi que está bien y tiene la confianza nuestra. Nosotros armamos y confiamos en este plantel", reveló tras lo cual contó acerca de Andrada: "Son dos meses después de la operación y a partir de ahí puede empezar a entrenarse".





"Estamos calculando que recién para finales de noviembre podría tener el permiso para entrenar y ponerse bien en los primeros días de diciembre", manifestó el entrenador del elenco de La Ribera.





Luego Barros Schelotto expresó: "Así como River tiene buenos jugadores, Boca también como Pablo Pérez, (Fernando) Gago, (Wilmar) Barrios, (Agustín) Almendra, nosotros también los tenemos".





Al hablar acerca del partido ante River, el técnico dijo: "Algún equipo le ha pasado perder el clásico y ser campeón, o perder el clásico y ganar la Copa Libertadores. No va a haber secuelas que compliquen el futuro, sea a quien le toque ganar".





"Cualquiera de los dos se puede hacer daño uno a otro y teniendo la posibilidad de jugar de local vamos a ir a buscar el partido, pero River también va a ir buscarlo. Va a ser un partido muy atractivo, últimamente se han dado partidos abiertos porque ambos van a ir a buscar el partido", dijo.





Gallardo escondió el equipo aunque no tiene "dudas" y quiere jugadores "con tranquilidad y compromiso"





El entrenador de River, Marcelo Gallardo, reconoció este viernes que no tiene "dudas" para el once inicial de cara al Superclásico, aunque eligió esconderlo hasta el sábado, y afirmó que quiere jugadores con "tranquilidad y compromiso" para responder ante Boca como visitante, por la sexta fecha de la Superliga.





"No tengo dudas en el equipo, pero lo voy a confirmar mañana. Tuvimos una charla con los jugadores para planificar cómo podemos dañar al rival. La charla fue integral con quienes estuvieron ante Independiente, y pensando en lo que viene", explicó, sin dar demasiadas pistas.





En ese sentido, se refirió al experimentado mediocampista Enzo Pérez como "una alternativa" y destacó que "viene sin el desgaste del partido de la Libertadores" ante Independiente.





En conferencia de prensa en el predio "River Camp" de Ezeiza, Gallardo sostuvo que su equipo "sabe cómo asumir este tipo de partidos".





"Hay tranquilidad, hay compromiso. Desde mi lugar trato de transmitir tranquilidad. Este clásico no define nada, pero ganar en La Bombonera siempre resulta una atracción", reveló.