El Muñeco Gallardo pidió perdón

El entrenador de River, Marcelo Gallardo , pidió este viernes "perdón" por haber incumplido la sanción que pesaba sobre él en la revancha ante Gremio en Brasil y aclaró que no "tuvo que ver con desafiar a la Conmebol ", sino con una decisión "emocional e impulsiva".





"Quería aclarar que lo que hice y dije el martes tuvo que ver con lo emocional y no con una situación desafiante para Conmebol o para mí sanción. Si no cumplí las normas pido perdón, como lo hice en mi descargo a la Conmebol, pero no tuvo que ver con una postura desafiante de mi parte", explicó en una conferencia de prensa que convocó para este viernes en el estadio "Monumental".





Igualmente, aclaró: "Siempre estuve convencido que era un fallo para los entrenadores desagradable, porque no hubo un acto de indisciplina, me parecía que era injusto y ante una semifinal de Libertadores las emociones juegan, y eso me jugó en contra, porque actué impulsivamente".