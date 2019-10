Gustavo Alfaro encendió la mecha de un posible alejamiento de la dirección técnica de Boca tras quedar eliminado ante River. Ante esta hipotética salida, se abrió un abanicó de posibilidades para buscar reemplazo en el banco de suplentes.

Martín Palermo apareció como uno de los candidatos, pero el actual entrenador de Pachuca le puso paños fríos a la situación.

“Mi futuro está acá, en la búsqueda de la clasificación a la Liguilla que fue uno de los objetivos que no pudimos cumplir el semestre pasado. Todo lo que pueda llegarse a hablar en Argentina. Pueden suceder tantas cosas. Faltan elecciones, y el mundo Boca está muy revuelto. Hoy por hoy mi enfoque es Pachuca, que fue quien confió en mí en inicios de este año y por eso vuelvo a reiterar, mi futuro ojalá está aquí, dependiendo cómo se termine el campeonato”, sentenció.

El equipo dirigido por el Titán se ubica décimo el Apertura de la Liga MX, a tres puntos de Tijuana, que está octavo y es el último que se clasifica a la próxima instancia. De forma indirecta, el entrenador mandó un mensaje claro: uno de los factores que determinará sus posibilidades tendrá lugar en las elecciones presidenciales de diciembre.

Por otra parte, la dirigencia de Boca ejecutará la opción de compra del defensor Lisandro López, cuyo pase pertenece a Benfica de Portugal.

¿Cuánto deberá pagar el Xeneize? La compra del zaguero equivale a 3 millones de euros y restaría saber por cuánto firmará el futbolista. López arribó a Boca en enero de este año y, a base de goles y grandes actuaciones, se ganó un lugar entre los titulares y en la base del equipo actual.

Desde vélez. El entrerriano Gabriel Heinze es uno de los nombres que suena en Boca como posible reemplazante de Gustavo Alfaro, en caso de que el actual DT del Xeneize no continúe en su cargo para 2019, y ayer desde Vélez salieron a dejar en claro que ellos cuentan con el Gringo, al menos, hasta mediados de 2020.

“Por lo que conozco de Heinze, creo que cumplirá su contrato hasta junio de 2020”, comentó Sergio Rapisarda, presidente del club de Liniers, en diálogo con radio La Red. Acto seguido, agregó con cierta ironía: “Parece que a Boca le gustan los técnicos de Vélez”.

En tanto, el mandamás del Fortín se refirió a la chance de que Carlos Tevez pase del equipo Xeneize a Vélez, teniendo en cuenta también la buena relación del Apache con el técnico: “Es un jugador de elite pero no fue ofrecido ni pedido por Heinze”.

Gallardo pone a los mismos

En River no hay descanso y es por su triple competencia. Luego de una nueva eliminación copera ante Boca, en un partido que el Millonario no jugó bien, y con el fin de semana sin fútbol por las elecciones generales Marcelo Gallardo aprovechó el domingo para realizar un entrenamiento con el plantel. El equipo tuvo que dirigirse al predio en Ezeiza antes de ejercer su deber ciudadano, donde los jugadores realizaron trabajos tácticos. Más allá de que todavía el DT no confirmó el equipo, la idea sería poner lo mejor que tiene para recibir a Colón mañana a las 21.20 en el Monumental.

Entonces el once que saltará a la cancha sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Rafael Borré.

El Muñeco repetiría el equipo que puso en La Bombonera, pero tiene a todo su plantel disponible. Es por eso que Juan Fernando Quintero, Ignacio Scocco y Lucas Pratto corren desde atrás pero, en estas semanas que restan antes de la final de la Libertadores, buscarán demostrarle que están en condiciones de pelear por la titularidad.

El mejor. Colón visitará mañana a River y su entrenador Pablo Lavallén recordó su paso por el Millonario. “Es una sensación rara, porque es la camiseta con la que estuve más tiempo vinculado en toda mi vida, fueron 17 años como jugador en el club, desde las Inferiores hasta que me hice profesional y después cinco años más como entrenador. Cada vez que vuelvo se siente algo especial, ya que son muchos amigos, muchos recuerdos y también con la responsabilidad de enfrentar al mejor River de toda la historia, con muchos logros y recién clasificado a una nueva final de Libertadores”, dijo.