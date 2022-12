El Mundial United 2026 con tres partidos inaugural

"Esta decisión la vamos a tomar el próximo año, pero lo que es seguro es que tendremos tres juegos de apertura, uno en Estados Unidos, uno en Canadá y uno en México", declaró el máximo dirigente de Concacaf.

ASÍ SERÁ EL AZTECA EN MÉXICO

Canadá no confirmó donde será la fiesta inaugural y el primer partido, pero tiene sólo dos opciones: BMO Field de Toronto, estadio con capacidad para 30.000 y el BC Place de Vancouver, con 54.500 localidades.

Estados Unidos es el país con mayor cantidad de sedes pero seguramente la ceremonia inaugural y primer partido sean en New York o Los Ángeles. El estadio más nuevo e impresionante del país es el SoFi Stadium, donde juegan Los Ángeles Rams y Los Ángeles Charges, de la NFL. Tiene una capacidad superior a las 70.000 personas y allí se ha realizado el último Súper Bowl. El MetLife Stadium neoyorquino es la casa de los New York Giants y New York Jets y tiene una capacidad para 82.500 personas. Allí se jugó la final de la Copa América Centenario en 2016 y el amistoso entre Argentina 4-3 Brasil en 2011.

EL ANÁLISIS DE LOS ESTADIOS

"Todos los problemas de los estadios tienen solución ya sea aquí, el Azteca o en Nueva York. Estamos aquí para eso, para trabajar en los problemas que encontremos y los solucionemos en los próximos tres o cuatro meses cuando definamos las 16 sedes", señaló Montagliani.

Entre los aspectos que pondrán a prueba en Monterrey, y a cada una de las ciudades visitadas, serán el transporte, alojamiento para jugadores y turistas, sustentabilidad y condiciones para el trabajo de los medios de comunicación.

"Veremos cómo trabajan las organizaciones de seguridad de la ciudad, cuáles son las facilidades en términos de transportes y alojamientos y en esos términos se hace un análisis global para los pasos a seguir", dijo el director de eventos y torneos de la FIFA, Colin Smith.