El mensaje de un ex Patronato a Willy Caballero

El ex mediocampista de Patronato Jorge Valverde salió a respaldar públicamente al arquero del seleccionado argentino de fútbol Wilfredo Caballero. "Un error no cambia lo grande que sos", remarcó el jugador que ascendió con el Rojinegro al Torneo Argentino A en la temporada 2007/08.





El entrerriano fue protagonista en la derrota que sufrió este jueves ante Croacia, por 3 a 0, resultado que dejó al seleccionado dirigido por Jorge Sampaoli al borde de la eliminación.





TE BANCO A MUERTE WILLY !!!!!!!!! UN ERROR NO CAMBIA LO GRANDE QUE SOS.......De Una manera u otra Todos nos Vimos reflejados en Vos con esta Convocatoria!!!! Todavía hay una chance Vamos Argentina", expresó Valverde en su cuenta personal de la redo social facebook





Msj Valverde.jpg









El ex Patronato compartió plantel con Caballero en su paso por la división reserva de Boca Juniors a fines de la década del 90. "mi relación con Willy pasó más que nada por compartir espacio en la pensión de Boca. Es un pibe de diez... muy humilde", indicó Valverde a UNO.





El marplatense añadió una intimidad en el cierre de su testimonio. "A fines del año pasado hubo una cena entre los chicos que compartimos la pensión. Yo no pude asistir, pero si fue Willy. Me dijeron que no cambió en lo más mínimo, que sigue igual", redondeó.