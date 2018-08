El Mellizo abrió su corazón: "Me gustaría dirigir a la Selección"

En la previa del partido de Boca con Barcelona en el Camp Nou por el Trofeo Joan Gamper, Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia de prensa y le preguntaron por la selección argentina.

"Pienso en Boca y me dedico a Boca. Cuando fui jugador, las dos veces que fui citado a la Selección con Bielsa y Passarella me quedé afuera de la lista para el Mundial. No lo sentí como una cuenta pendiente, pero hoy como entrenador la verdad que me gustaría dirigir a la Selección", deslizó.

De todos modos, dejó en claro que piensa cumplir su contrato con el "Xeneize". "Sinceremante, ahora sólo pienso en Boca y no pienso más allá del 31 de diciembre", completó.

