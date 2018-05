El Melli tiene todo definido

Buenos Aires.— El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, tiene todo definido para recibir mañana desde las 21.45 a Alianza Lima de Perú, en un partido por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Libertadores de América en el que buscará clasificar a los octavos de final del torneo.

Si bien el DT todavía no lo confirmó, se prevé que el Xeneize formará con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández y Wilmar Barrios; Pablo Pérez, Carlos Tevez y Cristian Pavón; Ramón Ábila, de acuerdo con el trabajo táctico realizado ayer en Casa Amarilla.

Como novedad respecto de los partidos anteriores en esta Libertadores, el entrenador convocó a concentrar a Fernando Gago, quien el sábado a la mañana jugó de titular en el empate ante Huracán (3-3), en Parque Patricios, por la 27ª y última jornada de la Superliga.

Durante ese partido, el mediocampista central no sintió dolor ni molestia de la lesión ligamentaria de la rodilla derecha que sufrió en octubre de 2017 en la igualdad sin goles ante Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

En tanto, Emanuel Reynoso (fractura tabique nasal) y Edwin Cardona, otros que jugaron desde el arranque el fin de semana por el torneo local, también irán al banco de los suplentes.





La lista de concentrados se completa con Guillermo Sara, Julio Buffarini, Emmanuel Mas, Sebastián Pérez, Oscar Junior Benítez y el concordiense Walter Bou.

El plantel profesional se volverá a entrenar hoy a las 10 en Casa Amarilla y después quedarán concentrados, de cara al partido más importante del semestre.

Tevez y su retiro. Carlos Tevez formó parte del programa Pasión por el Fútbol, junto a su compañeros Darío Benedetto, Pablo Pérez, Fernando Gago y Cristian Pavón; el presidente de Boca, Daniel Angelici, y el entrenador del club, Guillermo Barros Schelotto. En medio de la charla, el Apache fue consultado acerca de su futuro. En este sentido, confirmó cuándo se retirará del fútbol.

"Cuando finalice mi contrato con Boca. A fines de 2019 me retiro", dijo sin tapujos el delantero Xeneize. Además, adelantó qué haría una vez que esto ocurra: "En un futuro me gustaría estar ligado a Boca, pero primero tendré que hacer el duelo. Es importante tomarse un tiempo para lo que uno enfrentará después de ser futbolista. No me gustaría terminar mi carrera y ser ahí técnico o dirigente rápidamente. Primero me tengo que preparar y disfrutar de mi familia. Esa transición hay que tomarla con tiempo", explicó.

¿Será Ospina?.La especulación con nombres importantes para reforzar el arco de Boca fueron una constante en el último tiempo. Gianluigi Buffon y Sergio Romero fueron algunos de los arqueros de primera línea que sonaron, pero ellos mismos se bajaron de la posibilidad. Ahora apareció un nuevo gran candidato: David Ospina. "Es uno de los grandes del mundo y siempre se le deja la puerta abierta a un club como Boca", afirmó el arquero del Arsenal de Inglaterra en declaraciones a ESPN Colombia.









Actividad por la Copa Argentina





Chacarita enfrentará esta tarde a Deportivo Maipú de Mendoza en uno de los cruces correspondiente a los 32° de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará a partir de las 18 en Cutral Có, Neuquén, y será arbitrado por Héctor Paletta. El Funebrero descendió recientemente de la Superliga a la B Nacional. Por su parte, el Botellero compite en el Torneo Federal A.