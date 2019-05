El mejor regalo para Yael

El teléfono móvil y el muro de las distintas redes sociales de Yael Oviedo no deja de anunciar notificaciones. La concordiense, que actúa en el Rayo Vallecano de España, recibió un sinfín de saludos en el día de su cumpleaños, pero también muchos, conocidos y desconocidos, se comunicaron para felicitarla por su convocatoria al Mundial de Fútbol Femenino que se desarrollará en Francia, del 7 de junio al 7 de julio.

"Ayer (por el miércoles) fue un gran día para mí. Me gusta mucho celebrar mi cumpleaños con mi gente, ya que hace dos años que lo festejaba en España. Fue un cumpleaños diferente. Además recibir la noticia de que voy al Mundial es algo que no me lo voy a olvidar nunca. Es uno de los mejores cumpleaños que pude haber tenido, y encima voy a llevar el número 7, que es mi favorito. Se dio todo muy redondo", describió Yael, en diálogo telefónico con Ovación desde la concentración que lleva adelante la Albiceleste en San Luis.

—¿Cómo te enteraste de que estabas en la lista final?

—Sabíamos que tres iban a quedar afuera, pero no sabíamos quiénes iban a ser. Ayer (por el miércoles) fue el último entrenamiento grupal y una vez que finalizó el entrenador nos dijo quiénes eran las chicas que quedaban fuera de la lista, pero seguían siendo jugadores de la Selección porque después del Mundial viene el Panamericano y luego hay fecha FIFA.

—¿Veías cerca la posibilidad de ir a Francia?

—No, porque cualquiera de nosotras podíamos quedar afuera. Nunca estuve segura de ir al Mundial porque no soy de conformarme y de quedarme con cosas. Seguía trabajando de la misma manera sabiendo que la posibilidad de quedarme afuera estaba.

—¿Imaginás cómo debe estar Concordia en este momento?

—La ciudad está bastante revolucionada. Es una buena noticia para el fútbol femenino de mi ciudad y para toda la gente que me sigue. Mi familia siempre es la primera en saber las cosas. Para mí es un gran apoyo que estén al lado mío, porque más allá de que ahora iré a un Mundial he pasado cosas malas. Son los primeros que saben mis cosas y ahora me están esperando porque el fin de semana voy a Concordia. Me están esperando para festejar el cumpleaños. Hace 10 años que no celebro mi cumpleaños en mi ciudad.

—¿Hay mayor ansiedad tuya o de tu familia por celebrar?

—Estamos todos ansiosos porque llegue el fin de semana. Justo es el último antes de ir a Francia. Son un montón de cosas para festejar. Estar al lado de ellos es lo más importante que me puede pasar.

—¿Te sorprendió el crecimiento que ha tenido la disciplina en cuanto a la popularidad?

—La verdad que sí, pensaba que iba a tardar mucho más. Es un gran cambio para todas, no solamente para quienes hoy estamos en la Selección, sino para todo el fútbol femenino en general. Hoy en día está mucho más aceptado. Hoy (por ayer) vamos a salir por la TV Pública y también televisará todos los partidos del mundial. Eso era impensado año atrás. Poco a poco vamos consiguiendo cosas que nos sirven a todas. En mi caso en mi ciudad soy una persona muy conocida, la gente me pide fotos por la calle y eso me gusta porque sigue avanzando el fútbol. Y yo siempre predispuesta para lo que sea necesario.

—¿Como nació tu amor por el fútbol?

—Es una pregunta que me la hacen con frecuencia y nunca puedo responder. Desde que tengo uso de razón me atraía la pelota. Ver una pelota y querer jugar, ver a alguien que está jugando y querer prenderme. Es algo que me nace. A los 7 años comencé a jugar en un equipo de hombres. Jugué hasta los 12 años, que me lo permitió la Liga. No fue fácil, pero estaba convencida de lo que quería. Me pasaron cosas impensadas porque comencé enfrente de mi casa en una cancha donde la mitad era la calle de mi barrio y la otra mitad era todo pasto. Ahí no pensaba que podía ir a jugar un Mundial. Trato de disfrutarlo y de vivirlo de la mejor manera.

—¿Qué recordás de tus primeros pasos?

—Comencé en Nebel, el club de mi barrio. Al principio no me permitían jugar muchos partidos. Terminaba llorando porque en ese momento había mucho más machismo que ahora. Decían que una mujer no podía jugar al fútbol, los típicos comentarios de machona, que vaya a lavar los platos. Gracias a Dios no le di importancia a esos comentarios. Seguí porque era lo que me gustaba, aunque no entendía por qué la gente no me lo dejaba hacer. Fue un poco duro, pero hoy en día estoy haciendo lo que más amo.

—Esos comentarios machistas se van aislando.

—Para mí no hay fútbol masculino y femenino, sino que es fútbol. Lo mismo sucede con la Selección Argentina, no es ni masculina ni femenina. Poco a poco eso también va desapareciendo. Mucha gente nos conoce y nos alienta porque nos llegan muchos mensajes desde todos lados. Eso nos hace bien porque para mí era impensado llegar a todo esto cuando salí de mi casa hace 10 años. Hoy prácticamente estamos instaladas normalmente en la sociedad en un país donde hay mucho machismo. Hay muchos futbolistas hombres que han surgido de mi ciudad y hoy en día yo soy una jugadora reconocida que salió de Concordia.

—De a poco el profesionalismo se está instalando en Argentina. Muchas de ustedes debieron emigrar.

—Si tuviéramos los mismos recursos que en otros países me quedaría en Argentina. Amo mi país, amo al fútbol de acá, pero afuera hay otros recursos, mejores posibilidades y para crecer como futbolistas, tengo que aprovechar esas cosas. Tal vez dentro de cinco años las cosas mejoren acá, que poco a poco se va avanzando. Ahora estoy disfrutando la experiencia de vivir en el exterior.

















Una amistad con Jaimes





Yael edificó una gran amistad con Soledad Jaimes. La nogoyaense es la otra entrerriana que estará en la cita ecuménica. "Nos llevamos muy bien, nos reímos un montón. Nos contamos miles de cosas. Una amistad increíble. Sole es una gran persona. Tengo mucha complicidad y nos reímos un montón. Hemos subido algún que otro video en las redes sociales, pero las cosas que nos pasan y no la subimos son increíbles. Me gusta compartir con gente así porque la pasamos mejor cuando te reís y disfrutás de las cosas. Eso es lo que siempre intento yo, porque juguemos o no esto es un grupo humano".