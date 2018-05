El mejor momento de Los Jaguares, con su cuarto triunfo consecutivo

jaguares.jpg

El cotejo se desarrolló en el Rotorua Stadium de Hamilton y los tantos de Los Jaguares, que sumaron su cuarto triunfo consecutivo, fueron obra de un try de Ramiro Moyano, un try penal, dos penales y una conversión de Nicolás Sánchez y un penal de Emiliano Boffelli.Los tantos de Chiefs, campeón del certamen en 2012 y 2013 y ubicado entre los cuatro primeros en las pasadas dos temporadas, se concretaron con un try de Jesse Parete en la última jugada del partido, y cuatro penales y una conversión de Damian McEnzie.Los Jaguares culminaron una notable gira por Oceanía al vencer a los australianos de Blues (20-13) y Brumbies (25-20) y a los neozelandeses de Rebels (25-22) y hoy a Chiefs.Con esta victoria suman seis triunfos y cinco derrotas y están segundos en la Conferencia Sudáfrica con chances de avanzar a los playoffs, mientras que Chiefs tiene récord de 6-3 en la Conferencia Nueva Zelanda.El próximo cotejo de Los Jaguares será el sábado 19 del corriente en el estadio de Vélez Sarsfield ante Bulls de Sudáfrica en un cotejo fundamental para clasificar.