La victoria no le permitirá a Patronato escapar de los puestos de descenso, pero sí reforzará la confianza de un equipo que se mal acostumbró a finalizar masticando bronca en el último trimestre. Por eso el encuentro que protagonizará el lunes ante Godoy Cruz de Mendoza en el estadio Grella tiene mayor relevancia.

El Rojinegro necesita ganar. No puede dejar escapar más unidades. Y mucho menos jugando de local. Matías Escudero, uno de los nombres que reaparecerán en el 11 inicial, lo entendió de esa manera. De hecho catalogó al cotejo ante el Tomba “como el más importante del campeonato”.

El marcador central jugó gran Fútbol parte del certamen en la alineación inicial. Perdió su lugar en los últimos dos capítulos a manos de Gabriel Díaz. La expulsión del ex-Ferrocarril Oeste le abrió una nueva puerta al oriundo de San Luis. “Tengo esta oportunidad y tengo que aprovecharla, pero lo más importante es que el equipo consiga los tres puntos. Ya no vamos en busca del punto. Queremos sumar, pero queremos sumar de a tres”, aclaró Escudero, en diálogo con Ovación.

—Te tocó salir del equipo cuando estabas en un buen nivel. ¿Entendiste la decisión del entrenador?.

—Lo entendí y no soy de discutir nada. Sé que todos vamos a entrar y salir del equipo. Lo más importante es sumar desde el lugar que nos toque. Si ponemos cara de enojados y nos ponemos furiosos no servirá de nada ni en lo individual ni en lo grupal. Tenemos que sumar todos para el objetivo que tenemos, que es mantener la categoría. Será difícil esta temporada por los equipos que están compitiendo.

—¿El compromiso es mayor por las urgencias?

—El compromiso siempre fue el mismo. Siempre entrenamos un poquito más porque el mismo técnico nos dice que tenemos que dar siempre algo más. De todos modos, a este partido lo tomamos como el del campeonato.

—¿Necesitan la victoria para descomprimir el clima?

—Queremos sumar de a tres. Ese es el objetivo principal. Desde la quinta fecha que no ganamos y lo necesitamos mucho. —¿Incomoda la abstinencia de victorias? —Sin dudas, pero más que nada genera bronca. Hubo partidos que merecimos más. No digo que tendríamos que haber ganado todos los partidos, pero en algunos que perdimos podríamos haber empatado y tendríamos dos, tres puntos más. Pero las cosas son así, hay que dejar de lado todo lo que pasó porque ya no sirve. Lo que teníamos para hablar lo hicimos la semana pasada y dejamos de lado el tema de los árbitros.

—En este sentido: ¿Da lo mismo la presencia de Rapallini o de otro colegiado?

Es lo mismo. No creo en las malas intenciones. No las veo ni las creo. Verdugo. A lo largo de su carrera Escudero anotó solamente cuatro conquistas. Dos goles los convirtió en el marco de la B Nacional jugando para Nueva Chicago. Los restantes goles los celebró con la camiseta de San Martín de San Juan en Primera División. “Uno de esos goles fue a Godoy Cruz”, recordó, quien largó una carcajada cuando fue mencionado como el verdugo del Tomba. “Fue un partido muy lindo”, describió.

—Patronato nunca pudo derrotar a Godoy Cruz, pero Escudero ya festejó ante el Tomba.

—No tenía ese dato. Y es un muy buen dato para romper rachas. A nosotros nos gusta romper rachas.

—En esta temporada rompieron varias adversas, como ganar en la fecha inicial, derrotar a Independiente y sumar su primer punto en el Gigante de Arroyito y ante Racing.

—Somos un grupo que va al frente y en estos momentos salen las mejores cosas. Estamos muy bien a pesar de que la tabla no lo refleje.

Respaldo técnico. Los números le dieron la espalda a Patronato en los últimos tiempos. Los resultados muchas veces marcan destinos. Escudero entendió las reglas de juego. Pero resaltó que se sienten identificados con la propuesta de Mario Sciacqua. “Si ve que no les respondemos, él mismo se daría cuenta y no seguiría. Pero queremos que se quede porque estamos muy convencidos de su idea. Estamos con él para lo que decida en quién quiere poner y en quién quiera sacar”, dijo el defensor del Rojinegro.

—La victoria será fundamental para despejar fantasmas y respaldar al técnico.

—Los fantasmas aparecen por los resultados, pero puertas adentro todos sabemos lo que queremos y lo que tenemos que hacer. Más que nada necesitamos la victoria para agarrar más confianza los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y la hinchada.

—Sciacqua confesó que se aferra a la respuesta de ustedes, los futbolistas. —

Creemos mucho en él. En el campeonato pasado fue quien nos dijo que íbamos a salir de la situación en la nos encontrábamos. Se entrenó todo el tiempo a morir. Nunca regalamos nada y nos salvamos. Ahora estamos un poco mejor que el primer semestre de la temporada pasada, donde habíamos sacado 10 puntos nada más. Ahora nos quedan 9 en juego y tenemos que sacar la mayor cantidad posible.