El Maratón Santa Fe-Coronda fue ganado por Díaz Hernández

Se encendieron las alarmas cuando el representante del Club Deportivo Hispano Americano de Santa Cruz paró a comer, se temió ser pasado por el italiano, pero el corondino le dio su aliento y logró mantenerse en la posición que venía cosechando. Todo parecía indicar que la definición iba a estar en el boyado final, y fue así. La definición fue palmo a palmo, brazada a brazada, parecía que se la quedaba el italiano, pero por suerte fue para el argentino. Una carrera muy dura, que tuvo sus momentos de alta intensidad, compleja, que el público supo disfrutar a lo largo de todo el recorrido, pero que sin lugar a dudas la parte definitoria logró llevarse todos los aplausos, para el santacruceño y para el oriundo de Génova.

Díaz Hernández cortó así lo que había sido el triunfo de Ghettini en 2019, mientras que, en 2018, el ganador había sido Bértola, pero por el tema del dóping, fue Cecilia Biagioli la declarada ganadora, quien debió abandonar en la presente edición. En 2017, el último argentino en ganar fue el porteño Damián Blaum, y el último santafesino fue Rafael Pérez en 2003.

"Estoy muy contento, fue una carrera muy dura, con cambio de ritmo todo el tiempo, y no me podía escapar en ningún momento, se me dio en la boya final, nos enredamos un poco ahí, me pude escapar en los últimos metros, pero fue muy dura", explicó el ganador de la Santa Fe-Coronda 2020.

El nadador de Río Gallegos comentó que "veníamos siendo tres nadadores muy parejos, con Gian Franco, y después de las seis horas nos pudimos escapar con Gianfranco, pero después se hizo difícil porque terminó siendo un mano a mano. Quiero agradecerle a mi papá, a mi mamá, a mi familia, a mi novia, y a Damián Blaum y Esther Nuñez que son mis entrenadores".

En la tercera posición resultó Gian Franco Turco, de gran actuación en su primera participación en la Santa Fe-Coronda. Con 21 años de edad, el oriundo de La Matanza, pero residiendo desde hace un par de años en la ciudad de Santa Fe, trabaja en el Club Atlético Unión bajo las órdenes del profesor Adrián Tur y Diego Garbarino.

Gran debut tuvo Gian Franco Turco, nadador de Unión de Santa Fe, que finalizó tercero.

El matancero venía siendo gran protagonista, peleando palmo a palmo con Díaz Hernández y el italiano Ghettini, pero en cercanías de Desvío Arijón comenzó a sentir el cansancio, el desgaste de haber ido siempre marcando el rumbo, y comenzó perder potencia, y a quedar a casi unos 100 metros de los dos punteros.

Nada le quita haber comenzado de la mejor forma ya que fue puntero en varios tramos de la competencia, sobre todo hizo una encomiable labor en Santo Tomé, tanto hacia el norte, como en el regreso hacia el Río Coronda. Otro caso para destacar es el de Martín Carrizo, el santafesino de Banco Provincial que finalizó cuarto, quien también sintió el cansancio, ya que formó parte del lote de punteros en varios pasajes de la prueba.

Gian Franco Turco expresó que "pude liderar con los dos que me ganaron gran parte de la carrera, pero la última hora se me escaparon, pero traté de enfocarme en lo que yo debía hacer que era llegar lo mejor que pude. Por suerte pude lograr el tercer puesto y estoy muy contento. Ha sido una gran experiencia, es una carrera muy dura, ya lo sabía, y ahora voy a disfrutar de todo esto".

Hubo cuatro abandonos. En Santo Tomé quedó fuera de competencia Romina Imwinkelried de Libertad de San Jerónimo Norte por una gastroenteritis, por lo que fue trasladada al Samco de Santo Tomé. Le siguió la cordobesa Cecilia Biagioli, quien no aguantó, que el agua estuviese muy fría. El que abandonó por hipotermia fue el cordobés Nicolás Monutti, y finalmente, el pampeano Joaquín Moreno tiró la toalla producto de unos fuertes calambres que sintió.

Erika Yenssen de Libertad de San Jerónimo Norte fue la ganadora entre las damas, y quinta en la general.

"El día ha sido muy bueno todo, hacer una Coronda es hacer un hijo, estamos muy contentos, ya que después de tanto tiempo, porque después de tanto tiempo, por las cuestiones que pasaron pudimos hacer esta prueba. Llegó el 13 de noviembre, no se pudo, fue un bajón, pero se trabajó con Prefectura y logramos hacerla hoy. Estoy contento, feliz, y disfrutándolo" señaló Ignacio Páez, presidente de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda.

Principales posiciones 46ª Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

- Clasificación rama masculina:

1° Matías Díaz Hernández (Argentina) 7 horas 47 minutos 33 segundos

2° Francesco Ghettini (Italia)

3° Gian Franco Turco (Argentina)

4° Martín Carrizo (Argentina)

- Clasificación rama femenina:

1° Erika Yenssen (Argentina) (5° en la general). 8 horas 15 minutos

2° Mahina Valdivia (Chile)

3° Morgane Dornic (Francia).

Abandonos:

Cecilia Biagioli (Argentina)

Romina Imwinkelried (Argentina)

Nicolás Monutti (Argentina)

Joaquín Moreno (Argentina)

Prensa Santa Fe - Coronda