El Longboard se corre en Paraná

La primera fecha de este festival de longboard se realizó en San Luis, en diálogo con Ovación el presidente de la Asociación de Deportes de Gravedad de esta provincia y patinador, Tomás Todros, comentó: “Estamos muy contentos de ir a Paraná, anteriormente ya había venido a competir hace unos años atrás. El lugar es muy lindo, una pista dentro de la ciudad que también permite hacer prácticas de carrera a la noche porque está todo iluminado.”

En la competencia de longboard hay distintas modalidades y categorías, como open, que es la principal, femenino, máster (para corredores de más de 35 años), amateur, classic luge y street luge, son aquellos que van acostados; inline, freeride (se practica patinando, no en carrera) y no hands, esta última una variante especial donde descienden en velocidad, pero para ir frenando no se usan las manos como apoyo.

La modalidad del certamen es largar de a dos o cuatro riders. Primero hay instancias de clasificación por tiempo, luego van pasando por rondas de eliminación, hasta que llegan a la final. Los premios van desde indumentaria, trofeos y beneficios económicos para próximas carreras, entre otros.

Cuando larguen por las barrancas del Parque Urquiza los corredores alcanzarán una velocidad de más de 70 kilómetros. Pasarán por el Mirador, y en este caso la característica que tendrá en particular la carrera es que deberán frenar en dos oportunidades, primero en la curva del Centro Provincial de Convenciones, donde la velocidad se reduce a unos 30 kilómetros por hora, y el otro sector donde vuelven a frenar es en la curva de entrada hacia avenida Laurencena.

Con respecto a la situación económica actual, y la falta de apoyo que tienen este tipo de deportes, el costo para participar es caro, teniendo en cuenta las condiciones que se deben cumplir y los materiales que se utilizan para practicarlo, así como también la seguridad como aspecto fundamental para los deportistas. Por esta razón, no son muchos los participantes, sin embargo, siempre en cada evento se van sumando nuevos riders que vienen de todas partes del país para ser parte de las carreras y sumar experiencia.

Valentino Camiolo, organizador del certamen, sostuvo: “Tenemos la expectativa de que salga todo bien, que la gente que viene de afuera disfrute del patín, y sobre todo, que las personas de Paraná disfruten de un evento que es muy lindo de ver. Yo patino, pero también he estado del otro lado y cuando me ha tocado ver, es apasionante observar cómo descienden a tanta velocidad, todos juntos haciendo maniobras muy precisas, lo hacen impactante”.

Por su parte, Black Elian, rider de Río Cuarto (Córdoba), participa en la categoría amateur y en cuanto a las expectativas que tiene del torneo dijo: “La idea es sumar experiencia y en la medida que se pueda intentar llegar lo más lejos posible. Seguramente luego de conocer la pista y bajar varias veces vas entrando en confianza y querés bajar bien a fondo. En mi caso, es la primera vez que voy a Paraná. Somos un grupo de riders que siempre patinamos en nuestra ciudad, y también viajamos para entrenar al sur de las sierras de Córdoba, Alpa Corral y Copina; también a San Luis. Siempre que tenemos la posibilidad de participar en estos eventos lo hacemos”.