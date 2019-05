El Lobo, un equipo utilitario

Gimnasia de Concepción del Uruguay logró el pase a cuartos de final del Torneo Federal A, mantiene en alto las banderas de un sueño colectivo como hace mucho tiempo no se veía, con varios años penando allá abajo, en el fondo de la tabla, esquivando las balas del descenso. El domingo venció a Sportivo Las Parejas y avanzó un escalón más. Fue mínima la diferencia, fue malo el juego, fue desahogo en el final por la victoria conseguida con el gol de Juan Ferreyra, a diez minutos del final. Ahora llega Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, primero como local y luego en la localidad bonaerense. El goleador en la victoria pasada, el motor del medio campo y el DT destacaron el pase logrado, remarcando los tres la unión y el coraje del grupo.









Juan Ferreyra enloqueció al Núñez con su cabezazo goleador que terminó sellando la victoria ante Sportivo Las Parejas, destacando, al término del partido la entrega del equipo: "Se trata de eso, del día a día, se esforzarse en todos los partidos, porque tendrás un premio a al menos una alegría como esta. Peleamos todo el año para estar donde estamos hoy, una alegría para toda la gente que vino a la cancha a pesar del tiempo, para la familia que siempre está con nosotros".

Y en eso se hace fuerte el Lobo uruguayense, en lo que vuelve a remarcar el jugador multifunción de Acosta: "Todos saben que nosotros vamos a dejar todo en la cancha, siempre, con cancha fea, buena pesada, siempre vamos a poner todo y de ahí en más el fútbol tiene sus cosas y eso es lo lindo".

Gimnasia.jpg



Hablar de entrega, al elogiar el ir y venir durante todo el partido es hablar de Cristian Fornilo. El volante va por toda la banda derecha de la cancha y hasta le sobra aire para mezclarse un poco al medio o a la izquierda, dependiendo de donde pueda venir el peligro o donde el hueco para sacar mejor provecho. Es el motor de Gimnasia, que también se da tiempo para mostrar su alegría "tenemos una alegría enorme, hace un año que viene trabajando, más, empezamos la pretemporada el 2 de mayo del 2018. Y como son las cosas, como estaba la cancha, pesadísimo, un rival duro que pudimos sacar adelante. Estamos en cuartos de final, donde podríamos haber esta antes porque quedamos afuera del pentagonal por poquito".

Sobre el partido y la importancia del pase, el volante afirmó: "Sabíamos que iba a ser muy difícil y además nos complicaron las lesiones (de Torres y López), pero con actitud, corriendo siempre, pudimos sacar adelante siempre el partido. Logramos una victoria importante y mientras estemos en carrera, el sueño va a estar más latente que nunca bajamos los brazos, esperemos que las cosas sigan así, por este rumbo y podamos seguir cosechando estos triunfos".





Con más tranquilidad, el técnico Norberto Acosta explicó, además del partido, todo el proceso que viene llevando adelante como DT: "No es fácil el día a día, siempre complicado. Además tenemos dos lesionados en el mismo partido, algo que no nos pasó en todo año, entonces tenemos que remar contra todo y ahí es donde se ve el grupo, la hombría que tienen. En el primer tiempo ellos lo dominaron en cuanto a la recuperación de la pelota, no estuvimos finos en los pases, en la segunda pelota. En el segundo tiempo fue al revés y teníamos que esperar la pelota parada porque sabíamos que se iba a definir ahí". Acosta, además comentó lo que se juega en este torneo en cuanto a los rivales que se enfrentan: "Hay equipos que son más duros pero te dejan espacios y podés atacar o ir, y podés hacer goles o recibirlos. En este caso es un equipo duro, que le hacen pocos goles y por eso sabíamos que la diferencia era mínima, que había que aprovechar un error o la pelota parada".

gimnasia.jpg Norberto Acosta piensa en los titulares.



Para el final, Acosta dejó el reconocimiento a sus jugadores, al plantel todo: "De lo que no puedo quejarme es de la entrega, porque jugando mal o bien entregan todo y hoy (por el domingo) fue un poco de todo, metiendo, trabando y jugando cuando se podía, así son los partidos en estas instancias".