El Lobo, con el fútbol de su líder

Gimnasia de Concepción del Uruguay festejó una victoria importante el pasado domingo que lo deja a un pase del Pentagonal final del Torneo Federal A . Viajará a San Cerri, una localidad cercana a Bahía Blanca, para enfrentar a Sansisena en busca de la clasificación.

La victoria ante Camioneros llegó de la mano de una buena actuación del equipo todo en general, con picos altos de rendimiento como Leguizamón, Vercellino, Rodríguez, por nombrar a los tres más destacados.









Y ese juego, esa belleza que tanto se busca, la tiró en la cancha Luciano Leguizamón al cabo de los 70 y pico de minutos que estuvo en cancha. Fabricó el penal para el descuento, guapeó en el medio para ganar una pelota y dejarlo cara a cara a González para el tanto del empate. El emblema del Lobo uruguayense está siempre, como lo remarcó el propio técnico Norberto Acosta "Leguizamón fue clave en el contagio, en el penal, en cómo aguanta en el medio para poder meter el pase en el segundo gol. Es el líder que necesitamos, porque contagió y nos llevó hacia arriba y nos pudo bancar después".





El jugador fue suplantado, recibiendo el baño de aplausos desde las tres tribunas de su hinchada y eso lo pone feliz "estoy muy contento, la gente siempre me hace sentir su cariño y contentos de darle el triunfo y ahora poder traer la clasificación", contó al terminó de la victoria en los micrófonos de Abrazo de Gol de la 91.3 FM UNER. Leguizamón fue claro además, en el análisis del partido: "hicimos todos el gasto pero en dos jugadas puntuales nos hacen el gol. Pero rescato la hombría y la entrega del equipo ante un rival duro, que propone mucho desde lo físico. Tenemos un grupo bárbaro y pudimos sacar el partido adelante".

Gimnasia2.jpg Gemtileza: Prensa Gimnasia Concepción del Uruguay





La visión del juego por parte del DT del equipo uruguayense fue similar "fue un partido duro, difícil, los goles de ellos fueron por dos errores nuestros pero en el trámite se notó que éramos nosotros los que buscábamos. Era muy importante el triunfo para saber qué teníamos que hacer en la fecha que viene. Estamos ahí, en zona de clasificación, dependiendo de uno mismo, sin tener que esperar otros resultados".

Sobre la otra figura, Pablo Vercellino, Acosta afirmó que "en su momento no estaba bien, perdió su lugar con Gonzalo Rodríguez, por ahí alternaba con otros. Pero este año es importante, está haciendo un gran torneo y hoy (por el domingo) también considero que fue la figura.

Sabe bien, Acosta, como se mueve, como juega Sansinena, su próximo rival "no tiene un jugador que resalte pero es un equipo duro en todos sentido, juego aéreo, corren y meten todos, conocen su cancha. Por algo llegó adonde esta. Los candidatos al arrancar eran Sunchales, Ramallo, Alvarado y hoy la sorpresa es Sansinena. Nosotros llegamos en silencio, con la historia atrás, con un plantel corto, pero metiendo siempre".

gimnasia.jpg Norberto Acosta piensa en los titulares.





Para lo último dejo el repaso a todo el torneo "nuestro primer objetivo era clasificar, porque muchos de los que están en la Reválida quisieran estar acá, para no sufrir lo que están sufriendo. Nosotros, cuando llegamos, padecimos eso y queríamos sacarnos la mochila. Como cuerpo técnico armamos el plantel y clasificamos y eso nos llena un poco de orgullo, porque en el torneo anterior fue un poco de todo, mala suerte, fatalidad, me comí muchos insultos, reproches pero volvíamos siempre a trabajar con todo. No sé si jugamos bien, mal, lindo, vistoso, pero somos muy sólidos, duros, tácticos".