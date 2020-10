El Kun Agüero no será sancionado

Finalmente, The Guardian informó que la FA decidió no investigarlo y que no recibirá ninguna pena de oficio por lo ocurrido.

Pep Guardiola, cuando fue consultado por lo sucedido con su jugador, señaló lo buena persona que es el Kun: "conozco a Sergio desde hace años. Es la persona más buena que conocí. No quieran buscar un problema de esa situación, busquen en otro lado", aseguró el técnico español.