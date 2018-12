El Kun Agüero cerró el año con un gol y dejó segundo al Manchester City

El crack argentino Sergio Ag眉ero marc贸 hoy un gol para Manchester City en el triunfo como visitante ante Southampton por 3 a 1 por la fecha 20 de la liga inglesa que lo devolvi贸 al segundo puesto.

Ag眉ero fue titular en el 煤ltimo partido del a帽o y se帽al贸 el tercero de Manchester de cabeza (PT 45+3m) a trav茅s de la asistencia del ucraniano Oleksandr Zinchenko. El resto de los goleadores de Manchester fueron el espa帽ol David Silva (PT 10m) y el ingl茅s James Ward-Prowse, en contra (PT 45m).

El descuento de Southampton se produjo a trav茅s del dan茅s Pierre-Emile Hojbjerg (PT 37m) quien result贸 expulsado (ST 40m).

El "Kun" anot贸 el noveno gol en la actual edici贸n de Premier League donde acumula 152 desde su contrataci贸n en la temporada 2011/2012.

El ex Independiente, lesionado en las primeras dos semanas de diciembre, no marcaba desde el 27 de noviembre en el empate de Lyon de Francia por 2 a 2 en Liga de Campeones. Por la liga inglesa no anotaba desde el 11 de noviembre en el triunfo ante Manchester United por 3 a 1.

Manchester City cort贸 la serie de dos derrotas consecutivas, aprovech贸 la derrota de Tottenham y recuper贸 el segundo puesto del campeonato. Los "ciudadanos" alcanzaron los 47 puntos y quedaron a siete del l铆der invicto Liverpool (54).

Chelsea venci贸 a Crystal Palace por 1 a 0 como visitante y Burnley derrot贸 como local a West Ham por 2 a 0.

Por su parte, Manchester United gole贸 a Bournemouth por 4 a 1 en Old Trafford en la tercera victoria al hilo con el noruego Ole Gunnar Solskjaer como entrenador quien reemplaz贸 al portugu茅s Jose Mourinho.

Resultados del s谩bado: Brighton And Hove 1-Everton 0; Fulham 1-Huddersfield 0; Leicester 0-Cardiff 1; Tottenham 1-Wolverhampton 3; Watford 1-Newcastle 1; Liverpool 5-Arsenal 1.





-Posiciones-

Liverpool 54 puntos; Manchester City 47; Tottenham 45; Chelsea 43; Arsenal 38; Manchester United 35; Wolverhampton 29; Leicester y Watford 28; Everton y West Ham 27; Bournemouth 26; Brighton And Hove 25; Crystal Palace 19; Newcastle y Cardiff 18; Southampton y Burnley 15; Fulham 14; Huddersfield 10.