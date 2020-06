El kitesurf y el SUP, en el río nuevamente

Lo primero que hicieron, como muchas disciplinas deportivas, fue presentar el protocolo ante las autoridades y luego esperar la noticia, esa que legó finalmente. Tanto el kitesurf como el Stand Up Paddle (SUP) fueron habilitados y ya están nuevamente entrenando en el río. La felicidad de Francisco Guisti (SUP) y Federico Aguilar (Kite) es inmensa, pero ambos trabajan con mucha responsabilidad siguiendo las normas

“La verdad que muy contento. Presentamos el protocolo a tiempo como todos a donde correspondía. Se hizo en toda la Argentina, pero obviamente que en algunos lugares está más difícil. Nosotros tuvimos la suerte que se pudo habilitar”, dijo Giusti El regreso era imperioso en esta disciplina como lo es en otras tantas. En este sentido Pancho confió: “Era necesario volver. La gente hacía carreras online y cosas así, pero no es lo mismo que estar en contacto con la naturaleza, estar al sol y moverse al menos una hora por día. La parte recreativa y los que alquilan tablas y ya hicieron el curso vienen con su permiso los días que les corresponde y nosotros los que competimos entrenamos todos los días. Cuando se puede nos metemos al agua y sino hacemos trabajos de tierra. Ya estamos acá, todos en la escuela”, cerró el rider y cabeza de la Escuela SUP Paraná que ya corrió una fecha del Argentino en febrero y la ganó. Ahora espera el segundo acto en Mar del Plata.

Por su parte Federico Aguilar, referente del kitesurf en la región, también se mostró feliz. “Arrancamos la semana pasada en Bajada Grande, un lugar nuevo que conseguimos y estuvo espectacular. La verdad que 10 puntos. Estamos muy contentos, pero lo hacemos con responsabilidad, ciudándonos entre todos y siempre en lugares donde no molestamos a nadie y no aglomeramos gente que es lo más importante”.

Aguilar se siente contento por el regreso, pero a la vez agradecido: “Estamos muy agradecidos a la ciudadanía porque si no hubiese sido por la nula cantidad de contagios que hay en esta zona no hubiese sido posible, si no fijate lo que pasó en Colón. Además agradecidos a la Municipalidad que no habilitó apenas se habilitaron los deportes individuales. Estamos muy contentos porque podemos volver a entrenar”.