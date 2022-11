El Karting Entrerriano entregó primer campeón en Gualeguay

En la segunda prueba de la B, Juan Pablo Cabrol dio cuenta rápidamente del retornado Javier Carboni para iniciar una escapada hacia un nuevo e importante triunfo en función del campeonato. Detrás de él, y después de varias vueltas de batalla, arribaron Franco Bozo y Brisa Ramos, otros de los aspirantes al cetro de esta divisional.

Lo que seguía era la 110 Escuela, que mantuvo en vilo a los espectadores durante ocho vueltas, ya que Valentino Manassero y Eddy Mion marcharon soldados todo ese tiempo, escapados del resto de los competidores. Recién en el anteúltimo giro pudo Manassero hacer una ventaja tranquilizadora que mantuvo hasta el desenlace, con el uruguayo como escolta y con Tomás Carrillo tercero.

Más tarde fue el turno de la 150 Junior A, donde uno de los candidatos a la corona, Ayrton Pérez, sería el gran dominador durante el desarrollo de la final para que, por el abandono de su rival Thiago Coffy, establecer una buena ventaja de puntos de cara al Coronación. Segundo fue Tomás Arosio y tercero Benjamín Squaglia, quien había arribado cuarto en pista pero ascendió por el recargo a Valentín Coffy, justamente autor de un toque hacia el que a la postre ocuparía su lugar.

Luego llegó la 150 Mayores C con sus dos competencias. En la primera, el Gurí Martínez no tardó mucho en superar de gran manera a quien partió adelante, Ramiro Spinelli, e iniciar así una escapada triunfal. Tercero en pista había sido Juan Manuel Franchini, de espectacular remontada desde el último lugar, pero no pasaría la técnica y ese puesto fue heredado por Federico Soldá.

La restante final de los Senior del CEK también se movería bastante tras la técnica. El único resultado que no se inmutó fue el del sólido ganador en pista, Pablo Zapata. Detrás, cambios varios, por las exclusiones del segundo Martín Palavecino y de quienes ocuparon la cuarta, quinta, sexta y séptima posición respectivamente. Y, como agregado, el octavo Manuel Cretton también sufrió un recargo deportivo. El desenlace: podio para Leonardo Palombizio (3° en pista) y Walter Montañana (9°).

Las vibraciones vinieron con la carrera de la 150 Promocional. A pesar del alejamiento del puntero y a la postre ganador, Bautista Mastroiacovo, y vueltas más tarde, del escolta Camilo Lound, el tercer puesto nunca estuvo definido, ya que Thomás Carrancio, Enzo De Zan, Benjamín Cordani y Francesco Charreun se libraron batalla hasta la de cuadros, recibida terceramente por Carrancio.

Por último, la siempre esperada y veloz 125 Internacional, la categoría que más chances tenía de entregar al primer campeón del año. Y, como lo hizo ayer y durante todo el calendario, Agustín Fulini fue contundente; se quedó con su quinta victoria anual y con el trofeo mayor de la vedette del certamen, con Mateo Guzmán y el piloto que le entregó el “1”, Joaquín Bonnet, acompañándolo en los escalones.