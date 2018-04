"El jugador se adaptó al cambio"

Con el tiempo transcurrido y los resultados obtenidos da la sensación de que encontró su lugar para desarrollar su filosofía futbolística. En 2015 llegó a Cerrito para hacerse cargo de Unión Agrarios e iniciar una cadena de éxitos que ubican a la entidad en los primeros planos de Paraná Campaña y con una proyección insospechada en el ámbito nacional. Dos certámenes liguistas sobre tres disputados y la posibilidad de un inminente arribo a una final del Torneo Federal C reflejan el buen trabajo de Omar Verón como director técnico del Verde: "El mérito es de los jugadores que entendieron rápido el cambio de mentalidad", aseguró el Pepo en la charla mantenida con Ovación.

Sinceridad pura distinguieron las primera apreciaciones del DT en el arranque de la conversación: "La verdad que no esperábamos desarrollar semejante campaña. Después de ser campeones en la Liga solamente incorporamos un jugador para el Federal. Sabíamos que era un torneo difícil con muchos desgaste. Somos un plantel sin mucho recambio pero por suerte no tuvimos muchas lesiones hasta el momento. Futbolísticamente esperábamos desarrollar un buen papel, pero no por ahí estar en semifinales y con chances de llegar a la definición", sostuvo.

"Hoy si te digo que el objetivo no es ascender mentiría, pero la expectativa se fue creando con el avance del certamen. Nos tocó una zona en la que salvo Cultural de Aranguren conocíamos a los rivales, Instituto fue un rival muy duro como esperábamos y de Colegiales más allá de haberle ganado en su cancha es un equipo que no se entrega nunca. Estamos tranquilos, pero no confiados para la revancha del domingo", agregó.

A partir de su asunción Verón marcó a sus dirigidos la necesidad de una mayor dedicación para obtener resultados: "Cuando llegué en 2015 a Unión Agrarios se entrenaba tres días a la semana y hoy se entrena cinco. De a poco le fuimos cambiando la mentalidad al jugador, con el apoyo de la subcomisión y la comisión directiva. La intención es trabajar de manera semiprofesional y lo estamos logrando. El apoyo dirigencial es muy importante. Lo importante es que los jugadores se adaptaron rápido al cambio de mentalidad y nos vimos favorecidos porque dentro del plantel de Unión Agrarios hay varios pibes que son profesores de educación física y nos ayudan mucho en el trabajo. Son los primeros que aceptaron el cambio y se lo transmitieron a sus compañeros. Creo que con lo físico hicimos una buena diferencia en Paraná Campaña y también en partidos del Federal. Un ejemplo claro fue el partido con Instituto. La predisposición de los jugadores al trabajo es fundamental para la buena campaña", admitió.

Por haberlas jugado y haber sido parte de cuerpos técnicos, el Pepo es un conocedor de las competencias del Consejo Federal: "Los jugué y fui ayudante de campo de Daniel –Veronesse– y Edgardo Cervilla; eso me permitió conocer a muchos de los jugadores que participan en estos torneos. Además, haber sido parte de estos torneos te permite tener contactos que te pueden marcar detalles de jugadores o equipos rivales. A mi poca experiencia como técnico, la intento suplir con mis trabajos anteriores como ayudante de campo", acotó.

En el libreto del entrevistado siempre está la idea de promocionar juveniles: "Es una política propia y que al club le interesa. Además de la Primera coordino los trabajos de Sub 20 y Sub 17 en Cerrito. Eso es importante para cualquier técnico porque hay un jugador que lo agarré a los 15 años, hoy con tres años en el club tiene clara cual es la idea, llega armado y preparado para jugar. El mismo proyecto que llevé a Unión Agrarios lo desplegué en su momento en Sportivo Urquiza con el aval de una comisión directiva que entendió la importancia de trabajar con inferiores", sostuvo.

Sobre los factores de desencadenarán o no el arribo de la final del Torneo Federal C, el coach dijo: "En que toda la mentalización que estamos efectuando sobre la importancia que tiene jugar esa final, el jugador la entienda y la despliegue en la cancha. Colegiales no se va a entregar nunca y vendrá a buscar el partido. Nosotros también, a pesar de que nos sirve el empate, saldremos a atacar porque no sabemos especular. Siempre vamos al frente de visitante y de local. Ojalá se de un lindos espectáculo para la gente que concurra a la cancha".

Por encima de que se formó y levantó la bandera de la Liga Paranaense de Fútbol en cada lugar donde le tocó jugar profesionalmente es en otro ámbito en donde halló el espacio para desplegar su idea: "El Tony Fonta lo dijo en su momento, nos valoran más afuera que en la ciudad donde nacimos y nos formamos en el fútbol. Mi idea es seguir trabajando cómodo en Unión Agrarios Cerrito hasta que por ahí puede aparecer un club importante que se interese en el trabajo de uno. Estoy muy cómodo en Unión Agrarios", expresó.

De la supresión de los certámenes de ascenso del interior, opinó: "Fue muy arbitrario. No se pensó que muchos jugadores tenían ingresos a través de esos torneos. Como sucede se decidió pensando en los clubes de Buenos Aires y no del interior. Ojalá la revean y vuelvan a analizar la determinación".





El día y horario para el desquite