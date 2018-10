El juego soñado por Brian Berlo

El paranaense Brian Berlo continúa viviendo momentos históricos con la camiseta de Sarmiento de Resistencia. El marcador central celebró en la noche del martes la clasificación del Decano del fútbol chaqueño a cuartos de final de la Copa Argentina. Luego de haber eliminado a Racing Club de Avellaneda y Unión de Santa Fe, el equipo que compite en el Torneo Federal A dejó en el camino a Atlético Rafaela, en cancha de Patronato. Ahora se prepara para un encuentro histórico. El próximo domingo se cruzará con River Plate a partir de las 21.30, en Mendoza.





"Teníamos que cambiar el chip porque para el sábado estaba programado el clásico ante (Chaco) For Ever. Sin embargo hoy (por ayer) nos enteramos que se confirmó el partido con River para el domingo. La verdad que no nos da tiempo a nada, no tenemos respiro. No tenemos tiempo para disfrutar", indicó Berlo, en diálogo telefónico con Ovación.









El exdefensor de Atlético Paraná enfrentará al Millonario en el mejor momento del elenco dirigido por Marcelo Gallardo. "Esos muchachos están volando y no se como haremos para pararlos. Trataremos de hacer un buen papel y no ir a que nos pasen por encima. Trataremos de ser un equipo ordenado y lastimarlo también porque no son invencibles. Tenemos mucha fe y estamos convencidos en nuestro trabajos", se entusiasmó.





Sarmiento debió atravesar la etapa clasificatoria para ingresar a la fase final de la Copa Argentina. Una vez superada esa instancia midió fuerzas ante Racing. Se agigantó ante la Academia y lo despidió en cancha de Banfield. Las sensaciones previa a ese encuentro se asemejan a la que viven actualmente los futbolistas de la revelación del certamen. Y más para el Kun, confeso hincha de Boca Juniors.









"Vamos a enfrentar a uno de los dos mejores equipos del país. Obviamente que Boca es el mejor y después viene River (risas). Cuando enfrentamos a Racing era uno de los mejores de la Superliga, nos preparamos para ese partido y lo hicimos de la mejor manera. Lo mismo sucederá contra River, pero con poco tiempo de preparación. Estos días debemos aprovecharlo al máximo, ver como lastimarlo y tomar las precauciones necesarias para no pasar vergüenza y estar a la altura", apuntó.





Si a Berlo le aseguran que la historia finaliza igualada y el pase a finales se define en remates desde el punto penal, no duda en firmar el acuerdo. "Sería un gran logro", describió. "En las encuestas estamos muy mal porque todos dan a ganador a River. Nosotros trataremos de hacer lo mejor posible, estar a la altura y saber que si nos proponemos y estamos concentrados podemos robarle algo a River. La fe que nos tenemos nos ubicó en cuartos de final. Sino hubiéramos tenido confianza, fe y trabajo no hubiéramos llegado a ningún lado y hubiéramos quedado eliminado ante Racing", añadió.





Lo realizado hasta el momento es histórico para Sarmiento. El Kun no se conforma. "Estamos más que contento. La gente se conformará con enfrentar a River, pero nosotros no. Vamos a ir por más y queremos ganarle porque no son invencible. Tenemos nuestras armas y en los 90 minutos tenemos que entregar un plus para poder vencerlo", cerró.