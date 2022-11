El hombre que trabaja para crear un museo del sóftbol

Uno de los claros ejemplos de fanático y amante del deporte, es Juan Alberto Nacho Acebal que lleva más de 55 años en el sóftbol, en todos los roles. Primero como jugador en su etapa como estudiante de secundario, luego como integrante de un club, también fue entrenador, dirigente y actualmente es la voz de cada competencia de sóftbol en Paraná, ya sea nacional o internacional. Un trabajador del deporte, que con su fanatismo llevó lo mejor para todos. Gran formador de grupo y con una personalidad que contagia a la hora de practicar el deporte.

Nacho es una persona muy querida en el sóftbol nacional. Con su labor ha sido uno de los pioneros en el desarrollo y hoy goza desde su fanatismo el presente de Argentina. Y anhela reflejar su amor con el primer museo de sóftbol del país en la ciudad de Paraná, que es la Capital Nacional.

Juan Alberto Nacho Acebal charló con UNO para el suplemento especial y dejó en claro su fanatismo por el sóftbol que lo practica desde muy joven y que actualmente sigue ligado a la Asociación Paranaense de Sóftbol.

NACHO ACEVAL NOTA ANIVERSARIO 2.jpg De todos. “Todo los del sóftbol somos así de formar grupos y lograr cosas en conjunto", aseveró.

“Todo nació en la secundario cuando estaba en tercer año en la escuela nacional de Comercio Nº1. El profesor de ese momento nos enseñó mucho del sóftbol. Desde ese momento me fui motivando para estar de manera natural en la dirigencia del sóftbol”, dijo el también abogado de casi 50 años de profesión.

Luego agregó “Tuve la suerte de ser jugador, entrenador y dirigente. Pero mi gran mérito es ser lo que lo llamo un Juntador; algo que la vida me siguió funcionando. Tengo esa capacidad de hablar con uno, con otro. Y en todos ámbitos que he estado he usado la facilidad de juntar personas y el diálogo”.

“Todo los del sóftbol somos así de formar grupos y lograr cosas en conjunto. Todo ese trabajo de años en los diferentes clubes hizo que en la actualidad se viva una explosión mundialista por haber ganado un Mundial de Mayores”, comentó Nacho.

Luego aseveró: “Este momento que se viene atravesando el deporte se debe al trabajo de muchos y también al apoyo del Enard, del Gobierno de Entre Ríos y de la Municipalidad de Paraná. Sin ellos todo hubiera sido difícil. Quizás todos los deportes lo tienen al apoyo, pero no tuvieron ese despertar del sóftbol e ir por más. Son fenómenos de motivación constante. Es un proceso de trabajo que me tuvo como protagonista”.

“El fanatismo te lleva a la circunstancia de la vida y las funciones dentro del sóftbol. Tuve la suerte de estar en todos los niveles deportivos y dirigenciales. Fue director de Deportes de la Municipalidad y tratamos en ese momento llevar al sóftbol a los barrios en un polideportivo haciendo una cancha”, argumentó el gran trabajador.

“También los clubes que crecieron en sóftbol a nivel nacional de Paraná, son lo que tuvieron su territorio y pudieron hacer su diamante. Nunca se subieron (ocupar) la cancha de rugby o fútbol. Siempre la cancha tiene que ser exclusiva. Hoy en la provincia se juega en varios lugares”, completó Aceval.

Para agregar dijo: “El fanatismo lo vivo como sentirse parte de algo de todo lo que se ha logrado. Tendré mucho o poco mérito pero sentimos muchos que estos campeonatos mundiales Juveniles o Mayores ganados son nuestros por el trabajo que realizamos todos. Son cosas que con el tiempo te hacen sentir muy bien. Estoy satisfecho por lo que se ha logrado”.

“Para dejar en claro el amor al sóftbol, mi gran anhelo es poder contar con un museo del deporte y como se hizo todo en la ciudad de Paraná”, confesó Nacho Aceval.