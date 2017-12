El heroico gesto durante una maratón que recorre el mundo

La imagen de Chandler Self durante la Maratón de Dallas llegando a la meta es conmovedora y en las últimas horas está recorriendo el mundo. Es que no fue una carrera más: cuando la atleta se encontraba a metros de ganar, cayó al suelo sin fuerzas. Parecía que no llegaba. Que la iban a superar. Sin embargo, allí apareció en escena Ariana Luterman, una estudiante de 17 años que estaba haciendo un relevo para cruzar la línea de meta, y decidió ayudarla a consagrarse. La imagen de las dos juntas llegando al final es épica.





"No sé muy bien qué pasó. Mis piernas se volvieron gelatinosas en el kilómetro 39 aproximadamente y luego en el 41 se pusieron peor tanto que cada paso que daba se me doblaban. Creo que comencé como a delirar en el final, no sabía qué estaba pasando", contó la ganadora.

Embed RutaReconquista: RT bilbaoatletismo: Este es el principio de una gran amistad...



Chandler Self (1.ª) y Ariana Luterman. Maratón de Dallas.#Respect pic.twitter.com/GuLLC743jW — Runningast (@Runningast) 12 de diciembre de 2017













Mientras tanto, Luterman explicó: "Lo único que se me ocurrió fue recogerla, así que la recogí y creo que ella estaba un poco confundida al principio. De ninguna manera iba a comenzar a correr y dejarla allí. Estaba tan preocupada de que no fuera a hacerlo. Así que la recogí con todas mis fuerzas. Justo cuando llegamos a la línea de meta, simplemente la empujé delante de mí para que fuera ella quien cruzara esa línea".





A pesar del emocionante momento, hubo polémica porque las competidoras no pueden ser ayudadas durante la maratón. Pero los organizadores entendieron que la diferencia de tres minutos que llevaba con su perseguidora era suficiente para considerar que, sin ayuda, la psiquiatra de Nueva York hubiese ganado y finalmente fue la campeona.