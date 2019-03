El Gurí no descarta su regreso a la categoría

La inquietud siempre está. Y el ansiado momento de una despedida de las pistas, cerrando una campaña exitosa, no es ajeno al anhelo de cualquier piloto como Omar José Martínez, quien dejó abierta la posibilidad de una posible participación este año en Turismo Carretera.

"Tenemos ganas, pero fue en una charla. De ahí al hecho hay un largo trecho. Cuando decidí no arrancar en 2018, ahí fue el año que más ganas tenía. Uno ya se está acostumbrando, y el tiempo pasa para todos", aclaró el entrerriano a Campeones ante la consulta de su interés de volver a conducir un auto de TC.

Más allá de su participación en TC Pick UP (en la que retornará en la segunda fecha) y como invitado en TC Mouras, su inactividad con el auto de TC le demandará un entrenamiento previo para evaluar esa participación. "Si se da la posibilidad de probar, y no desentonamos, podría llegar a hacer alguna carrera. De lo contrario, no", admitió.

"Mucha gente me pregunta si en Paraná puede ser que esté corriendo. Cuando dejé el auto en el Museo de La Plata lo hice en las condiciones que lo usé para correr. Hugo Mazzacane me lo ofreció para que lo use en alguna exhibición, cena... y yo lo tomé como que también es para una carrera", expresó Martínez.

La idea ronda y como lo dijo él, todo dependerá de las condiciones en las cuales pueda hacerlo. Lo seguro es que de concretarlo será en la capital entrerriana y ante su público.

POR SORTEO. El 25 de agosto el autódromo sanjuanino de El Villicum recibirá por segunda vez en su historia al Turismo Carretera y tendrá un formato especial que incluirá una grilla de partida definida por un sorteo, algo que en el calendario original no estaba programado entre las carreras especiales.

En el marco de la presentación del Torino de TC de Facundo Della Motta que se realizó en la capital de la provincia cuyana, se confirmó que dicha competencia será denominada "Desafío de las Estrellas".