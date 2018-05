El Gurí Martínez y su opinión sobre el reglamento del TC

Tras el beneficio que se le dio a Ford para las últimas dos competencias, muchos fueron los pilotos que salieron al cruce. Otros, opinaron que estaba bien y varios que habría que esperar algunas carreras para sacar una conclusión.





Omar Martínez, último campeón con Ford en 2015, se refirió a este cambio reglamentario: "Lo necesitaba, no sé si es mucho o poco. Si vamos a San Luis estamos a medio segundo. Sé que los autos nuestros nos funcionan muy bien en Posadas, muy bien en Rafaela, en Concepción del Uruguay medianamente bien. Me sorprendió lo bien que anduvo Lambiris. Hablo por lo nuestro, pero sé que hoy Chevrolet está funcionando menos que como venía funcionando", señaló el Gurí.





Sobre Chevrolet, que no esté funcionando como antes, el entrerriano señaló: "Creo que puede llegar a ser las carreras, los autódromos. Los conjuntos se siguen manteniendo, estaban funcionando muy bien y es como que ahora se han caído un poco. No sé si le estará faltando algo o no".





Sobre los que piensan que a Ford se le dio de más, el Gurí indicó: "Si se le dio de más habrá que trabajar para equiparar a las otras marcas. Yo creo que Dodge venía muy bien. Hay que analizar cada caso. Cada uno va a opinar en beneficio de lo que uno tiene. Sé que Ford mejoró. Se hizo una prueba en La Plata con un piloto que no es de la marca, se analizaron cosas que se probaron y en el caso nuestro lo tenemos bien desarrollado. Nos está dando resultados".