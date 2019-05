El Gurí Martínez será la atracción

El Karting Entrerriano disputará este fin de semana su tercera fecha de la temporada en el autódromo de Concordia. Además del habitual espectáculo que presenta la especialidad, se sumará el regreso a las pistas de Omar Martínez. El Gurí confirmó semanas pasadas que correrá en la categoría 150 Mayores C. "Por el momento tenemos confirmado que vamos a estar participando en cuatro carreras. La próxima en Concordia arrancamos. Esperamos divertirnos y volver a correr en esta categoría en que lo hicimos unos años atrás", sostuvo.

El regreso a la actividad para el Gurí le permitirá sumar kilómetros, ya que el piloto entrerriano trabaja para retornar al campeonato de las TC Pick Up, mientras que no descarta de intervenir de alguna carrera, por qué no, del Turismo Carretera. Inclusive, el piloto manifestó en los últimos meses que en una charla con el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane surgió la posibilidad de poder volver.

Hay quienes piensan que el Gurí podría estar en la fecha de Paraná, en setiembre, pero solo el tiempo lo dirá. Sin dudas que el ex campeón de TC está abocado de lleno en la carrera deportiva de su hijo Agustín, que está realizando el ascenso correspondiente entre las divisionales de la ACTC. Hoy el hijo del Gurí compite en el TC Mouras y sin dudas que el objetivo es que para los próximos años –quizás en tres, cuatro o cinco temporadas– desembarque en el Turismo Carretera.

A modo de antecedente del Karting Entrerriano en la Capital del Citrus, la especialidad volverá a al trazado ubicado a la vera del río Uruguay después de ocho meses. La última presentación fue el 8 y 9 de setiembre del año pasado. Ese fin de semana hubo 100 karts en pista.

Los ganadores en aquella ocasión fueron: Mateo Guzmán (125 Internacional), Tomás Pellandino (125 Inter Light), Gaspar Perelstein (125 Inter Senior), Iñaki Arrias (150 Mayores A), Fabio Todone (150 Mayores B), Juan Manuel Laplacette (Promocional) y Uriel Rodríguez (Escuela).

Las posiciones en cada una de las divisionales son las siguientes: 125 Internacional: 1º) Mateo Guzmán con 31, 2º) Joaquin Bonnet con 28 y 3º) Damián Markel con 28. En la 125 Inter Light: 1º) Tomas Pellandino con 44, 2º) Agustín Fulini con 42 y 3º) Franco Bozo con 30. En la 125 Inter Senior: 1º) Cristian Scolamieri con 51, 2º) Agustín Fabián con 40 y 3º) Gaspar Perelstein con 19.

En la 150 Junior A: 1º) Iñaki Arrias con 49, 2º) Julio Velázquez con 38 y 3ª) Brisa Ramos con 34. En 150 Mayores B: 1º) Andrés García con 42, 2º) Fabio Todone con 31 y 3º) Agustín De Zan con 29. En la 150 Mayores C: 1º) Leandro González con 32, 2º) Walter Montañana con 30 y 3º) Luis Sczcech con 28. En la 110 Promocional: 1º) Julián Berti con 47, 2º) Ayrton Pérez con 46 y 3º) Damián Parlatto con 26. En la 110 Escuela: 1º) Nazareno Castro con 40, 2º) Bautista Mastroiacobo con 37 y 3º) Uriel Rodríguez con 34.

EN CORRIENTES. El Rally Entrerriano se presenta este fin de semana en la localidad correntina de Paso de los Libres. Será la segunda fecha de la temporada para el torneo provincial, que tendrá el retorno de varios binomios.

El local Néstor Woniatczuk volverá a la actividad, tal cual lo hizo el año pasado. Lo hará en esta carrera con un VW Gol de la N9 y su navegante será el goyano Juan Galimberti. Desde Apóstoles (Misiones) llegan una vez más a competir en el Entrerriano Raúl Fagundez y Rafael Ortega con un Peugeot 307. Los misioneros ya han estado corriendo en Goya en la clase A6 con este auto pero este año su intención es continuar en el certamen hasta fin de año.

Desde Diamante trabajan duro para poder llegar con dos autos a Libres. Se trata de Fabián Arnaiz y su hijo Maximiliano, que hasta el año pasado compartían auto pero ahora lo harán cada cual en su unidad como pilotos. En el caso de Maximiliano, el Gol clase N9 ya está listo y se sigue trabajando en el armado del motor del Gol AZ de Fabián para llegar de la mejor manera. Otro de los retornos será el de Jorge Báez, uno de los pilotos con más temporadas en actividad y aunque el año pasado estuvo presente en pocas carrera, planea su retorno para esta fecha, siempre en la clase AZ y con su hija en la butaca derecha.