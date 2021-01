El Gurí Diego García gritó "dale campeón"

De descanso en Concepción del Uruguay, donde reside su madre, Diego García atendió el llamado telefónico de Ovación para compartir la emoción por haber alcanzado la meta trazada a inicios del desafío. “Ya habíamos salido campeones a fines de 2019 cuando ganamos el Apertura. Ahora salimos campeones y ascendimos. Estoy contento y feliz por haber ganado este campeonato”, indicó.

Luego agregó: “Almirante Brown es un club que vive con la obligación de ser protagonista. Cuando arrancamos la temporada a mediados de 2019 el objetivo era el ascenso. Después a raíz de la pandemia quedó todo medio a la deriva, pero estábamos tranquilos porque, hasta adonde habíamos jugado, habíamos demostrado que éramos los mejores y la posibilidad de ascender estaba intacta. Se decidió reiniciar el campeonato con un hexagonal. Enseguida nos mentalizamos de que teníamos que ratificar lo bueno que veníamos haciendo, y pudimos hacerlo. No es fácil ganar esta clase de mini torneos, y menos hacerlo una fecha antes de que termine”, resaltó.

La reanudación de la competencia ubicó a todos los participantes de la zona campeonato en igualdad de condiciones. Asimismo, el Gurí confiaba en elevar la copa y brindar en el final del recorrido. “Estuvo la incertidumbre después de estar tanto tiempo parado, pero más que nada porque había pasado mucho tiempo sin jugar. Asimismo siempre confiamos en lo que podíamos dar”, chapeó.

“Al armar el torneo solamente nos respetaron las tres posibilidades de ascenso que teníamos antes de la pandemia. Si no lo ganábamos ahora debíamos jugar una final y no iba a ser nada sencillo. Por eso apuntamos a ganarlo lo más rápido posible. Por suerte se nos dio”, agradeció.

No todo es fútbol.

El clima de elecciones ejecutivas crecía a mediados de 2019. Protagonistas de distintos ámbitos manifestaban públicamente su respaldo a uno de los candidatos. Diego García expresó su apoyo a la fórmula del Frente de Todos que encabezó Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. “Veníamos de cuatro años en los que golpearon a la clase media. Y con la llegada de Alberto y Cristina tengo muchas expectativas”, subrayó.

“Estamos atravesando una situación complicada porque la pandemia trajo una crisis económica mundial. Lo votamos para que resuelvan los problemas. Por eso espero que con la llegada de la vacuna y cuando se normalice todo empieza apostar a la economía de la gente, especialmente de quienes menos tiene y la pasó muy mal en los cuatro años anteriores. No hubo una política hecha para el trabajador. Fueron cuatro años en los cuales quienes eran ricos se hicieron más ricos y la clase media empezó a desaparecer prácticamente”, analizó.

En ese sentido, el Gurí aseveró que no hubo mala praxis de la anterior gestión, sino que llevaron adelante el plan ideado. “Gobernaron para un 20, 25 por ciento del país, pero a eso lo sabíamos. La gente lo eligió y se respeta porque estamos en democracia. Pero la gente no es tonta, se dio cuenta que no cumplió nada de lo que dijo. Pienso que hizo todo lo que tenía pensado hacer”, aseveró.

“Ahora estamos tratando de salir adelante. Tenemos un país muy rico en todos los sentidos, con gente muy capaz y estamos en buenas manos. Espero no equivocarme. El día de mañana si veo todo distinto no tengo ningún problema en decirlo. Mientras tanto seguiré apoyando a Alberto en todo su mandato confiando en que todo esto se puede ir mejorando porque creo que es la manera de hacer política. Cuando llegó Néstor (Kirchner) lo logró y estoy convencido de que con esa manera de hacer política la gente va a tener mayores posibilidades y más igualdad. Eso es lo que todos queremos”, cerró.