El grupo de amigos que gritó campeón

Paraná D, conocido popularmente como Paraná Verde, se consagró campeón del Torneo Apertura Masculino B de la Asociación Paranaense de Futsal (APFS). El flamante monarca de la máxima división de ascenso levantó el primer trofeo de la temporada 2019 luego de derrotar a Atlético Neuquén en cancha de Unión Árabe.

El cuarto elenco del Gato está conformado por un plantel con amplio recorrido salonista. Muchos de sus integrantes compitieron en el máximo nivel. También han adquirido rodaje en torneos nacionales. Pero lo hicieron en distintos equipos. La necesidad de integrar un mismo equipo los llevó a bajar un escalón para darle vida a este proyecto que inició este año y rápidamente dio réditos desde lo estadístico, pero especialmente Fútbol logró el objetivo inicial: jugar entre amigos.

Martín Cerella, Germán Rebelén, Franco Botello, Gonzalo Rettore y Fabricio Altamirano, integrantes de Paraná Verde, visitaron la Redacción de UNO para contar la historia del grupo de amigos que gritó campeón.

“Somos Paraná Verde porque es el color de la ciudad”, contó Altamirano. “Armamos un grupo porque había chicos que jugaban en otros clubes y la idea era estar juntos, sin importarnos la categoría en la que teníamos que jugar. Se presentó una plaza para jugar en la B y como yo jugué mucho tiempo en Paraná nos quedamos con esa plaza. No es que decidimos estar en la B, sino que queríamos estar juntos”, añadió el Pety. “La idea básica era armar un grupo de amigos y en base a eso llevarlo al futsal. La gran mayoría venimos jugando desde hace muchos años en Primera, finales de torneos local y provinciales, hemos viajado a nacionales. La experiencia en ese sentido estaba. Lo que queríamos era fortalecer la parte grupal y lo decidimos hacer entre amigos”, profundizó Cerella.

Conformar un equipo competitivo también fue uno de los objetivos, pero sin renunciar a la verdadera esencia. “Apuntamos a un complemento de las dos cosas. Sabemos el potencial de la mayoría de nosotros así que competitivos íbamos a ser de cualquier manera. De todos modos siempre nos focalizamos en la parte humana y consolidarlo desde ahí. Sabíamos que las cosas se iban a ir dando si le poníamos ganas y nos proponíamos el objetivo”, explicó Cerella.

“Siempre priorizamos el grupo humano. Sabíamos de antemano que íbamos a ganar, a perder y empatar partidos. Lo que pusimos como premisa era no pelearnos, no discutir. Excepto en un partido, donde nos pusimos nerviosos pero no pasó más que eso, todos los demás encuentros los disfrutamos. Por eso también lleva que a partir de la segunda fase ganemos todos los partidos. Se basó en el grupo. Con la experiencia y la edad que tengo, resalto más este aspecto”, valorizó Altamirano.

En sus recorridos salonistas han celebrado victorias de estas características. Compartir las mieles del éxito entre amigos le da un valor agregado. “Se disfruta mucho más”, aseguró Rettore. “La premisa siempre fue el grupo. Todos somos animales del fútbol y el futsal. Una vez que estábamos en la cancha el gen competitivo iba a salir porque lo tiene cada uno de nosotros. Sumado a que todos somos amigos y los que se sumaron se integraron con ese lineamiento, que lo principal es el grupo. Fue un combo espectacular. Lo que hablamos antes de jugar la final es que la frase armada que indica que todo grupo es fundamental para salir campeón es real”, reforzó.

“Es diferente porque estás con la gente que querés. Lo disfrutás desde antes de comenzar el partido hasta que termina. Lo que llamamos el tercer tiempo. En ese aspecto se vive diferente. Me ha tocado estar en otros equipos y se lo tomó de una manera más profesional dentro del amateurismo y había muchas cuestiones que no encajaba en nuestro equipo”, subrayó Cerella.

Superó barreras. Paraná Verde superó obstáculos en la primera parte del campeonato. Problemas administrativos le impidió actuar con algunos jugadores durante los encuentros iniciales. De esa manera no gozó de un numeroso recambio. “Como todo grupo que recién se arma aparecen diferentes cuestiones que nos llevó a iniciar el torneo con cinco, seis, siete y adonde nos echaban un jugador quedábamos cortos. Tuvimos que recurrir a las inferiores y decidimos subir a dos juveniles que nos dieron una mano en la primera etapa del torneo. Una vez que estuvimos todos juntos se solidificó el equipo”, repasó Cerella. “En la final ante Atlético Neuquén también terminamos siendo un equipo muy corto en relación al rival. Nosotros éramos ocho jugadores y Neuquén presentó 15 y dejó gente afuera. Lo que más se resalta es que siempre fuimos un grupo reducido, pero no se puso en duda la garra y los huevos que se le metían a cada partido”, infló el pecho Rebelén.

El otro campeón. La competencia premia a un solo equipo con el rótulo de campeón. En Paraná D califican de la misma manera a Atlético Neuquén, el elenco que finalizó en el segundo escalón. “Les decía a ellos que esto es injusto. No es que quería perder, pero Neuquén también es campeón. Hubo noche horribles con mucho frío en la que ellos estaban entrenando. Es increíble el sacrificio que realizaron”, resaltó Altamirano. “Fueron muy leales adentro de la cancha. Cuando sacamos una diferencia no hubo una patada de más ni un cruce entre los jugadores. Por eso cuando terminó el partido lo primero que hicimos fue saludar a los chicos de Neuquén porque están trabajando muy bien, tienen un buen entrenador, son buenos jugadores. Pero acá prevaleció la fuerza del grupo”, cerró Rettore.