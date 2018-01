El Gringo ilusionado con el nuevo Vélez

De la adaptación del plantel a el como DT y de el propio Heinze al grupo definió que "Hay que salir de la situación donde se está, empezamos a trabajar y poner nuestras pautas. Somos gente nueva y empezamos a buscar que se adapten a una forma de entrenar, de jugar, de sentir y nos hemos preparado de la mejor manera para empezar a competir; nos hemos preparado de la mejor manera para el comienzo de la competencia". Dijo que el hecho de tener a un jugador de la talla de Mauro Zárate no hace a que piense solo en el sino que debe pensar en su trabajo como director técnico de un grupo, de un equipo completo y que su labor debe verse reflejada en todos y cada uno de sus dirigidos.







Por Cubero sostuvo: "Lo imagino más por el centro que por afuera. Puede hacer ambos roles pero en esta preparación ha jugado más de marcador central". Siguiendo con las preguntas referentes a los jugadores expuso que "Ortega es wing. Lo sé desde el primer momento. Cuando pasó lo de Cufré, lo puse en esa posición pero fue muy buena la evolución de Joaquín Moreyra y ante la llegada de Abram, pienso que Ortega vuelva a su posición", indica Somos Vélez.



Defensa y Justicia será el rival que marcará el punto de partida en su etapa como persona al mando del plantel de Vélez Sarsfield y manifestó que considera que el Halcón no modificará su forma de jugar y que lo considera uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Sobre el rendimiento del equipo en los amistosos contó que las sensaciones iniciales tras la derrota ante Lanús se fue mal y pensativo pero que luego de tres hora se encontraba tranquilo porque "Me estaba yendo a mi casa y volví a la Villa Olímpica a ver el partido. Ante Lanús, en el primer partido, recuperamos 32 balones y 28 fueron en el campo rival. Jugamos en la zona media. Y en el segundo partido, el equipo hizo 23 recuperaciones. Tendiendo en cuenta que estaban cansados los jugadores porque veníamos de 11 sesiones sin días de descanso".

Fue comparado con Marcelo Bielsa por el hecho de alojarse en la Villa Olímpica pero marcó la cancha diciendo que "No puedo pensar en compararme con Bielsa, me gusta lo que hago y le doy muchas horas a mi trabajo. No estoy por algo más que hacer mi trabajo y dejarle algo a los chicos y el club" Asimismo en lo relativo a la Villa Olímpica dijo que "Vivir en la Villa Olímpica lo disfruto mucho, como no aprovechar cada centímetro de este lugar (por las instalaciones que tiene y de las que puede hacer uso)"