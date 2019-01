El Grella los reúne otra vez

En 2015 se encontraron en el torneo de la Primera B Nacional, en lo que fue la primera temporada de Atlético Paraná en esa categoría y en el año del ascenso de Patronato a Primera División. Después hubo un par de partidos amistosos, algo que volverán a repetir hoy cuando se encuentren en el estadio Grella desde las 9. Para ambos será el primer cotejo preparatorio de cara a los objetivos que persiguen en esta primera parte del año. Desde ese aspecto quizás son similares, ya que el Rojinegro busca mantener su lugar en la Superliga Argentina de Fútbol y el Decano tratará de hacer lo propio pero en la Reválida del Torneo Federal A.

Los dos llegan con una carga física importante y en este primer contacto serio con la pelota habrá roces y equivocaciones propias de una pretemporada. La acción será en dos cotejos de 50 minutos de duración cada uno y podrán asistir solamente los socios de Patronato, según se anunció desde la prensa de la entidad.

Para Mario Sciacqua será la oportunidad de sacar conclusiones en lo será el cierre de la segunda semana de trabajo y antes del viaje a Buenos Aires donde continuará la preparación. El entrenador de Patronato perdió piezas importantes en este parate como Facundo Barcelo (autor de seis goles) y Mauricio Sperduti (marcó cuatro), por lo que ahora buscará que el equipo no se resienta por estas bajas. En el caso del delantero que se fue al Atlas de México será difícil reemplazarlo, tal es así que todavía no llegó un atacante, que es la pieza que estaría faltando. Por eso, en las prácticas donde hubo fútbol ganó lugar Ezequiel Rescaldani, quien jugó poco en la primera parte del torneo y cuando lo hizo no rindió lo esperado.

En cambio, la partida de Sperduti ya fue suplantada tras la llegada de Gabriel Compagnucci, quien seguramente hoy hará su presentación por el sector del campo de juego donde se movía el ex-Banfield. Sciacqua también perdió a Nicolás Royón, que pasó desapercibido por Paraná, y a Matías Garrido, un elemento que siempre fue alternativa desde el banco.

Otro de los que se mostrarán hoy por primera vez en el Rojinegro será el defensor Dylan Gissi, quien se perfila para hacer dupla central con Renzo Vera desplazando a Agustín Sandona. En los movimientos realizados durante la semana, Sciacqua probó un equipo que seguramente saltará a jugar el primero cotejo de hoy ante el Decano. El mismo sería con Sebastián Bértoli; Lautaro Gemianiani, Gissi, Vera y Nicolás Pantaleone; Compagnucci, Federico Bravo, Pablo Ledesma, Lautaro Comas; Gabriel Carabajal; y Rescaldani. También se espera ver en acción a Gastón Gil Romero, Ignacio Cacheiro y Germán Berterame, quienes también llegaron para defender la camiseta del Santo en los últimos 10 partidos de la Superliga.

En cuanto a la pieza que le estaría faltando a Sciacqua, ayer no surgieron novedades en torno al atacante que podría llegar. Lautaro Rinaldi aparece en el horizonte como lo más potable, aunque los dirigentes no dieron ningún detalle sobre la posible llegada del exdelantero de Argentinos Juniors. Después, los nombres que se tiran sobre la mesa son varios, aunque no dejan de ser solo rumores.

EL DECANO. Atlético Paraná tendrá su primer amistoso después de varios días de pretemporada, ya que arrancó en los últimos días de diciembre de la mano de Ricardo Pancaldo. El entrenador va por su segundo ciclo en el club y llegó para reemplazar a Fernando Benítez, quien se fue luego de una floja primera parte del equipo en el Federal A.

El Gato tiene como principal objetivo la Reválida, aunque su primer compromiso oficial será el miércoles ante Sportivo Las Parejas por la fase previa de la Copa Argentina. Hasta el momento, Pancaldo logró dos refuerzos (Cristian Taborda y Rodrigo Faust), mientras que tuvo varias bajas.