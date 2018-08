El gol, el gran ausente en el match del Grella

Terminó siendo un justo 0-0 entre dos equipos que plasmaron entrega, por momentos buen juego y que contaron con chances para romper la red.

Ambos tuvieron dominio de las acciones (una etapa para cada uno), pero ninguno supo tener eficacia para romper el resultado, que en definitiva terminó teniendo un aire de justicia. Tal vez Patronato insinuó un poco más, pero no más.

Si el resultado no se movió fue por las buenas intervenciones que plasmaron los arqueros. Tanto Sebastián Bértoli, de Patronato, como Leonardo Burián, de Colón, tuvieron un papel preponderante en el juego y con sus sólidas intervenciones negaron la oportunidad de gritar algún gol, tanto de hinchas locales como de los visitantes, que sorpresivamente estuvieron en el estadio.

El dueño de casa mostró argumentos interesantes en este estreno. Tuvo orden en todas sus líneas, solidez defensiva con un Lucas Ceballos muy activo, dos centrales impasables en muchos momentos y con Bruno Urribarri atento a la marca y siempre una opción en ofensiva.

El mediocampo tuvo buenas intenciones con Mauricio Sperduti a la cabeza. El Gordo fue uno de los puntos altos del equipo. Se comió la cancha. Le sobró entrega, tuvo fútbol y contó con algunas situaciones como para abrir el marcador. Damián Lemos mordió en todos lados, peor estuvo impreciso con el balón. En esta zona el déficit estuvo en el lateral izquierdo. A Gabriel Carabajal le costó acomodarse en el primer tiempo, aunque en el segundo creció.

Arriba quedó la gran cuenta pendiente. Si bien los atacantes se movieron bien, tanto Nicolás Royón como Facundo Barceló estuvieron lejos de gritar el gol con la casaca Santa, algo que hubiera sido fundamental.

Enfrente se vio un equipo combativo con Matías Fritzler mordiendo en cada sector, Mariano González tomando los hilos del equipo en la primera mitad y Alan Ruiz en el complemento. Además contó con un siempre amenazante Javier Correa quien tampoco pudo gritar el suyo.

Fue 0-0 en definitiva en un comienzo que dejó buenas sensaciones de ambos lados. Ahora habrá que ratificarlo con otra producción convincente en la próxima cita.

"No fueron claros, clarísimos", enfatizó

No lo quiso expresar fervientemente, pero está claro que se fue masticando bronca del estadio. Y no es para menos. Si no te dan dos panales claros, no hay forma de irte satisfecho a casa.

Pero, el entrenador de Patronato Juan Pablo Pumpido mantuvo la calma y fue cauto a la hora declarar en conferencia de prensa cuando se lo consultó por el papel del arbitraje. "No fueron claros, clarísimos. Puede pasar. Hablé con el juez, pero ya está. Hoy (por ayer) nos tocó lamentablemente a nosotros, puede pasar y hay que seguir", enfatizó el DT del Santo quien más adelante se dedicó a analizar lo que dejó el 0-0 entre su equipo y el Sabalero. "Creo que fueron dos tiempos diferentes donde nosotros manejamos el partido, generamos situaciones y manejamos la pelota y nos fuimos mejor parados al entretiempo. En el segundo tiempo estuvimos erráticos al primer pase y eso generó que Colón tenga algún que otro ataque directo y maneje la pelota. Hubo momentos de ida y vuelta, de ataque por ataque, pero perdimos el manejo de pelota que tuvimos en el primer tiempo. En líneas generales, no sé si está bien el empate, porque hubo dos penales clarísimos que no fueron cobrados".

Pumpido se tomará su tiempo en la semana para analizar con mayor profundidad el andar de sus dirigidos en este debut. "Me gustaría analizarlo. Colón generó en el segundo tiempo alguna que otra situación, pero nosotros generamos durante todo el partido situaciones. Cuando tuvimos la pelota y cuando no la tuvimos generamos chances muy claras. Me gustaría analizarlo un poco más, pero me voy con esa sensación amarga de haber hecho bien las cosas en gran parte del partido, de tener dos penales a favor que no fueron cobrados y nos vamos con un empate. Es el punto de partida. El equipo mostró entrega y por momentos buen fútbol así que este es el camino", aseguró.

"Nos vamos con esa sensación de los penales no cobrados y con las situaciones claras cerca del arco. Hoy como está el fútbol argentino un detalle de esos te define un partido y nosotros no tuvimos un detalle tuvimos dos. Lamentablemente ninguno se cobró. Fueron clarísimos los dos", cerró Pumpido.