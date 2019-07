El frío y la neblina no frenaron la actividad

Durante todo el fin de semana hubo actividad en los links del Club Atlético Estudiantes de Paraná. El viernes los amantes del golf de la región tuvieron un Medal Play a nueve hoyos para la categoría Novicios. en esta oportunidad el Juego fue individual con handicap provisorio según será su el próximo paso cuando se matriculen en la Asociación Argentina de Golf.

Las posiciones fueron la siguientes: 1°) Nancy Mullo, con 44 golpes; 2°) Walter Match, con 47,5 y 3°) Federico Maslein 47,5 impactos.

Ya en la jornada del sábado se desarrolló un Medal Play para Mayores y Menores pertenecientes a la Federal de Golf del Litoral. La actividad contó un total de 160 jugadores en cancha con las 13 representaciones de los clubes presentes. Una gran jornada deportiva que tuvo con un ligero retraso por la niebla que condicionó el final. Las ultimas tandas fueron asistidas con luz artificial. Luego se vivió un emotivo lunch de confraternidad con premiación y sorteo

En cuanto a lo deportivo Gualeguaychú Golf Country Club se llevó el premio por equipos.

La clasificación de la competencia fue la que se detalla a continuación: Damas Scratch: 1°) Tatiana Schmider, con 79 golpes. Categoría 0 a 36 de handicap: 1°) Silvina Pastori, con 80 impactos y 2°) Viviana Pastori, también con 80. Caballeros Scratch: 1°) Luciano Vivas, con 74 golpes. Categoría hasta 9 de handicap: 1°) Tomás Roldán, con 72 y 2°) Sebastián Vivas, también con 72 impactos. Categoría de 10 a 16 de handicap: 1°) Luis Comas, con 75 golpes y 2°) Lucas Rodríguez, con 76. Categoría 17 a 24 de handicap: 1°) Carlos Bredeston, con 73 golpes y 2°) Alberto Mujica, con 74. Categoría 25 a 36 de handicap: 1°) Miguel Galeano, con 75 golpes y 2°) Germán González, con 76. Premios Especiales: Long Drive Damas: Tatiana Schmider. Long Drive Varones: Julián Giebert. Mejor Aproch general: Iñaqui Yaya. Seniors: 1°) Oscar Valente, con 76 impactos y Preseniors: 1°) Juan José Galli, con 74 golpes.

Cabe destacar que parte de los 160 Jugadores iniciaron la jornada de la FGL adelantaron los 18 hoyos el viernes. Esta medida se implementa para descongestionar el juego el sábado, dado la cantidad de inscriptos que hubo.

MENORES. También se jugó una cita de Menores y la sexta fecha del Circuito Junior de la FGL.

La clasificación del Medal Play a 36 hoyos fue: 1°) Amadeo Martínez, con 74, 70 y 144 en la sumatoria; 2°) Bautista Vivas, con 71, 81 y 158 y 3°) Antonio Daroca, con 84, 77 y 161.

La única competencia que tuvo ser levantada por la lluvia fue la clásica reunión de los jueves en el Estudiante. La fuerte lluvia le jugó una mala pasada a los participantes.

Jornadas de Desarrollo para golfistas de la región

Ya para cerrar el fin de semana la Asociación Argentina de Golf presentó en el CAE una jornada de Desarrollo en el golf. Se llevaron a cabo valiosas jornadas entre sábado y domingo. Jorge Bollini presentó el libro del cual es autor y desarrolló junto a Rodolfo Rodríguez (profesional de escuelas do la AAG) un seminario sobre golf. Donde so abordó la problemática actual, rol do las instituciones, estructuras y responsabilidades para el desarrollo del golf a niveles formativos y competitivos.