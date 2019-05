El flamante capitán, con ganas de seguir en Patronato

El nuevo capitán de Patronato, Bruno Urribarri, estuvo en los estudios de la 97.1 La Red Paraná. El defensor habló sobre su continuidad y la difícil situación de entrenar para no jugar por estos días.

El equipo estará trabajando bajo las órdenes del cuerpo técnico hasta el jueves y luego estarán de licencia cerca de un mes. Varios contratos se terminan a fines de junio y queda mucho por negociar. Uno de los casos es el de Bruno Urribarri, que su vínculo con la entidad se termina y su idea es seguir por un tiempo. Todo está dado, pero aún nada confirmado.

Urribarri charló en Nuestro Buen Momento, que se emite por la 97.1 La Red Paraná. "Estoy muy bien cerrando la temporada y pensando un poco en las vacaciones; más que nada de la cabeza por todo lo que fue el semestre. También viendo todo lo que va pasar y viendo propuestas", comentó en el arranque de la extensa nota.

Bruno Urribarri (1).jpg UNO / Diego Árias



"Estamos sujetos al calendario que tiene desfasaje en su organización. Está bueno que hayan armado la Copa de la Superliga y es un incentivo para todos. Es una chance de clasificar a las copas, pero el equipo que quedó eliminado en la primera fase se encuentra con varios meses sin competencia oficial en el caso de nosotros (por Patronato) y otros equipos. Es difícil entrenar para no competir, hay que saberlo manejar a eso. Los jugadores estamos mal acostumbrados. Si nos sinceramos un poco sabemos que somos empleados de una institución deportiva y hay contratos laborales que se respetan", agregó.

"En nuestro plantel hay contratos que se vencen en junio. Todos los derechos que tenemos sobre alguna lesión queda un poco a la deriva. También por todo eso el cuerpo técnico está armando la semana un poco más tranquila. Esperando que pasen las semanas", dijo.

Y luego aseveró: "Tomamos los recaudos necesarios que a esta altura todos sabemos. Tenemos que presentarnos a entrenar a diario con la mejor cara y cumplir con el horario de trabajo. Y a la hora de jugar un reducido o entrenar tomar el cuidado necesario. Hay que tener esa frialdad de que no va pasar nada a la hora de entrenar".

El lateral izquierdo fue claro: "En la mayoría de los clubes de Primera está pasando lo mismo que en Patronato, la renovación de los planteles. Muchos tienen contratos de un año y vencen en junio. Lo difícil de mantener los proyectos. Toda esa incertidumbre reina en Patronato, como en varios equipos del fútbol argentino en este período. Hay contratos que se vencen y continuidades de entrenadores en duda. Por suerte Patronato tiene esa posibilidad de pesar esos problemas porque tiene la linda chance de jugar un año más en Primera".

Bruno Urribarri (3).jpg UNO / Diego Árias



En cuanto a su caso particular, Bruno manifestó: "A mí se me termina el contrato en junio. Bien o mal, con aciertos y errores, he tenido una buena temporada como tantos otros compañeros. Ahora queda ver todo y resolver. Está todo dado para continuar en mis ganas y en el cuerpo técnico, lo cual ya hemos hablado. Vamos a entrenar hasta el jueves. Luego quedamos licenciados, los contratos de algunos de nosotros son hasta fines de junio. La idea es arrancar la pretemporada antes del 30 de junio con los jugadores que estén".

Ya más tranquilo tras asegurar un año más la permanencia del club en Primera, Urribarri dijo: "No es para nada sencillo pelear por no descender. En este plantel se trajo a jugadores que estaban acostumbrados a pelear por eso y se formó un buen grupo con ese objetivo. También fue claro el mensaje del cuerpo técnico sobre los objetivos que se tenía y cómo se tenían que jugar esta clase de partidos. Porque sin la intensidad que mostramos el objetivo no se podría haber cumplido".