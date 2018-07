¿El fin de la novela?

Luego de idas y vueltas con respecto a su contrato, la transferencia del ex Lanús parecía haber llegado a su punto final luego de que ninguna de las dos partes se muestre dispuesta a ceder. A pesar de esto, en las últimas horas, el representante del jugador de último paso por el Milan de Italia se comunicó con dirigentes del club de la Ribera para informarles que ahora sí está dispuesto a aceptar las condiciones contractuales y en los próximos días les daría una respuesta definitiva.





Ahora bien, a partir de ésto surge un interrogante y es el de si Boca aceptará reflotar una transferencia que le ha traído muchos dolores de cabeza desde hace ya varios mercados de pases. Si a eso se le suma que todavía no recibió la autorización de la Asociación del Fútbol Argentino para que el lesionado Frank Fabra no ocupe cupo de extranjero y que el central Lisandro Magallán no fue transferido a Ajax y permanecerá en el club, todavía parecería aventurado asegurar que Guillermo Barros Schelotto podrá contar con el jugador durante la pretemporada en Estados Unidos.





Por otro lado, el presidente de Boca, Daniel Angelici, busca obtener la llegada a préstamo de Gerónimo Rulli, arquero de la Real Sociedad. Las conversaciones con el equipo español están encaminadas y, de lograr cerrar al guardameta y al zaguero paraguayo, en el Xeneize se retirarían del mercado. Eso sí, siempre y cuando no aparezca alguna venta sorpresiva.