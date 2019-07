El Federal A arranca en septiembre

La mesa del Consejo Federal del fútbol se reunió el martes, decidiéndose que el próximo Torneo Federal A se jugará en dos zonas de 15 equipos, divididos en Zona A (norte) y Zona B (sur), con fecha de inicio el 1º de septiembre.

Gimnasia de Concepción. Juventud Unida de Gualeguaychú y Depro, los tres únicos equipos entrerrianos que disputan el ascenso a la ahora llama Primera Nacional integran la Zona A junto a viejos conocidos del ascenso como Boca Unidos, Chaco For Ever, Unión de Sunchales Sportivo Las Parejas, entre otros. En el Lobo uruguayense siguen las bajas y altas, mientras que la pretemporada comenzará el lunes, ya con Hugo Fontana como entrenador.

Gimnasia de Concepción, La Juve y Depro ya tienen zona, rivales y fecha de inicio del sueño del ascenso aunque aún resta saber el fixture. Los tres entrerrianos integran la Zona A del Torneo que se jugará en dos zonas compuestas por 15 equipos, sin reválida y nada parecido a lo que se venía disputando.

De todas maneras, con el Consejo todo puede pasar, por lo que aún se esperan modificaciones ya que todavía debe tratarse el sistema de disputa y la definición de los ascensos y descensos. Al definirse la fecha del inicio de los juegos del torneo 2019- 2020, Gimnasia de Concepción comenzará su pretemporada el lunes, además de poner en marcha la era Hugo Fontana, el DT que arregló el martes de la semana pasada, para luego visitar el estadio Núñez, recorrer sus instalaciones y lugares en los que se realizarán los trabajos de preparación de su flamante plantel.

MOVIMIENTOS. El Lobo uruguayense sigue tirando novedades en cuanto a las altas y bajas para el plantel 19/20 de Fontana, mientras que anoche se llevaba a cabo una reunión entre el número uno del club y varios dirigentes, entre los que saldría el presidente que suplantará a Ardaiz. El encuentro definía la presencia de Mario Bonnot al frente del club, aunque había varios aspectos a definir para que el hoy prensa y todoterreno del club uruguayense acepte semejante responsabilidad. En cuanto a los jugadores y la conformación del plantel para la próxima temporada, Ovación ya publicó la semana pasada la lista de los que se fueron y llegaron. Se fueron Nicolás Torres y Juan Ferreyra a Chaco For Ever; Cristian Fornillo, Gonzalo Rodríguez, Agustín Domenez y Emilio Crusat, mientras está lejana la continuidad de Maxi Rodríguez. Llegaron Lucas De León, arquero, Manuel Bustos, delantero, Claudio Escalante y Tomás Spinelli volantes y el delantero Matías Fonseca. Con el libro de pases abierto, aún se esperan más incorporaciones y el DT espera por otro central que llegue para intentar que la salida de Nicolás Torres no se sienta tanto. Entre las buenas para Fontana es la confirmación de la continuidad de Luciano Leguizamón, referente y figura destacada del Lobo uruguayense, quien recibió ofertas para emigrar al fútbol de los emiratos pero prefirió continuar en su ciudad, junto a su familia. A esto se suma el acuerdo para que Facundo Bonvín sea el ayudante de campo, tal cual manifestó el DT a poco de su arribo a La Histórica.

Bonvín dejará el banco de la Primera local, con la que festejó dos torneos consecutivos, potenciando varios juveniles del club.

CANCHA. El piso del estadio Núñez del Lobo tendrá atención extra hasta el inicio de los juegos del Federal A. Se para la cancha para los partidos del local en todas sus categorías, se la resembrará para que esté en perfecta condiciones en el inicio del Federal. Las zonas: Zona A: Boca Unidos, Central Norte, Chaco For Ever, Crucero del Norte, Defensores de Pronunciamiento, Defensores de Belgrano (Villa Ramallo), Douglas Haig, Gimnasia Esgrima Güemes (Santiago del Estero), Juventud Unida, San Martín (Formosa), Sarmiento (Chaco), Sportivo Las Parejas, Sportivo Belgrano y Unión de Sunchales. Zona B: Camioneros, Cipolletti, Círculo Deportivo Otamendi, Deportivo Madryn, Deportivo Maipú, Ferro (Gral. Pico), Huracán Las Heras, Juventud Unida (San Luis), Olimpo, Sansinena, Sol de Mayo, Desamparados, Estudiantes (San Luis), Peñarol (San Juan) y Villa Mitre.

CLAUSURA. El Clausura del fútbol liguista en Concepción tendrá solo tres encuentros el domingo, por su cuarta fecha, ya que Parque Sur y Atlético van con juegos por la Copa Entre Ríos. En cancha de Rivadavia, Gimnasia se medirá con María Auxiliadora, en busca de recuperarse tras la caída en el clásico de la fecha pasada. En Colonia Elía, el CACE tendrá la visita de Almagro, mientras que en Los Ceibos, Agrario Rocamora y Engranaje reeditarán un duelo interesante.