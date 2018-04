El fanático del Polaco Bastía, 56 camisetas y un tatuaje

Muchos amantes del fútbol eligen como ídolos a los jugadores conocidos o de moda. La mayoría quiere a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o algún otro jugador de la elite mundial pero pocas personas le agarran cariño a un futbolista que no es goleador y muchas veces se caracteriza por su juego "fuerte" a la hora de cortar el avance de un rival.





Uno de los casos donde los hinchas aman a jugadores poco marketineros se dio con Adrián Bastía. El Polaco tiene un fanático desde hace varios años que no solo tiene camisetas de los equipos donde jugó sino que hasta se tatuó al volante Sabalero: Daniel Camargo, el fanático número uno del volante de Colón que fue titular en el partido del lunes en Mendoza ante Godoy Cruz tiene 37 años, vive en Adrogue en Buenos Aires y es empleado administrativo. Está casado con Marisol quien cada tanto le dice: "Lo querés más al Polaco que mi".









Bastia 2.jpg









En diálogo con Zoom Deportivo, Daniel contó como nació el amor por el futbolista que vistió la camiseta de Atlético Rafaela, Racing, Estudiantes, Racing y Colón entre algunas. "De chico iba a la cancha y lo veía jugar al Polaco en la Reserva de Racing. Le pegaba a todo lo que pasaba y dije este pibe va a ser el nuevo Pablo Michelini", comenzó diciendo. "Y después debutó en la Primera y de ahí me gustó y lo seguí, jugaba con el alma", añadió.





Daniel Camargo contó que una de sus colecciones más preciadas son las camisetas de fútbol de Adrián Bastía. "Tengo 56 camisetas de él (Adrián Bastía). No todas son usadas por el 'Polaco' pero si tengo todos los modelos que usó en los equipos donde estuvo". Hubo una del Satur de Rusia que no la podía encontrar hasta que un día la logré conseguir. Algunas camisetas me llevó 9 años conseguirlas".









Bastia 3.jpg