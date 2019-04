El equipo de Maradona, a un paso de la final

Los Dorados de Sinaloa, dirigido técnicamente por Diego Armando Maradona, celebraron una importante victoria que los deja a un paso de la final del Torneo Clausura 2019 del Ascenso del Fútbol Mexicano. En condición de visitante, el equipo del Diez derrotó 3 a 1 a Mineros de Zacatecas en el encuentro que abrió una de las series semifinales.









En el partido de vuelta de esta eliminatoria que se jugará el sábado a la noche de Argentina en el estadio Carlos Vega Villalba, Mineros necesita vencer por dos goles o más y que el equipo de Sinaloa no anote para empatar el global y clasificar a la final por estar mejor posicionado en la tabla de la liga.





Con esta victoria, los Dorados llegaron a 12 juegos sin perder con siete victorias y cinco empates.





El argentino Fabián Bordagaray, anotó una de las conquistas de Dorados. El ex River, San Lorenzo y Defensa y Justicia aportó el segundo tanto del elenco ganador, gol que celebró junto a Maradona a un costado del campo de juego.









Amaury Escoto y Diego Armando (bautizado de esa manera en homenaje al entrenador) Barbosa completaron la cosecha goleadora del team de Maradona. Guillermo Martínez había descontado para los Mineros.













"Jugamos un partido soberbio. Nos salió un partido redondo, los atacamos con mucha furia y ellos no produjeron prácticamente nada porque nosotros no nos dejamos, no porque ellos no sepan jugar al fútbol", analizó Maradona, en conferencia de prensa.