El entrerriano que confunde a todos: "Soy bostero como Riquelme y gallina como Francescoli"

Luis Ramón Gómez Soto tiene 65 años y es de Villaguay. En diálogo con Toda Pasión aseguró ser hincha de ambos clubes que juegan el sábado el primer partido por la final de la Libertadores: "Soy bostero como Riquelme y gallina como Francescoli".

"Para mí el fútbol es amor. Nunca jugué ni soy fanático. Yo amo a Boca y River. Los llevo en el corazón", comenta y resalta que no es "chamuyo" pero que sus compañeros de trabajo lo vuelven loco y no le creen que es hincha de los dos clubes más grandes de Argentina.

"En la oficina me dicen vendido, me dicen de todo, pero yo soy hincha de los dos. No saben cómo catalogarme pero yo soy gallibosti", dice pero tiene a su favorito a levantar la Copa este mes: "Para mí va a salir campeón River. Y también quiero que gane River, pero si gana Boca voy a ser feliz también. Cualquiera que sea campeón voy a ser feliz por igual", asegura.