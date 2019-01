El entrerriano Bou no se presentó a entrenar

Racing comenzó su pretemporada con la ausencia del entrerriano Gustavo Bou, quien no figura entre las prioridades del técnico Eduardo Coudet y hace días negocia su desvinculación anticipada del club para retornar a Tijuana, club dueño de su pase.

La Pantera había retornado a Avellaneda a cambio de 2.3 millones de dólares en una cesión de doce meses. Su objetivo: cubrir la salida de Lautaro Martínez al Inter de Italia. Sin embargo, su bajo nivel lo relegó al banco de suplentes.

Desde su regreso, Bou anotó un solo gol en Racing, a Atlético Tucumán en el debut de la Superliga, y jugó cuatro partidos como titular (dos por el torneo local y dos por la Copa Libertadores).

Ahora, el gran objetivo de Racing (y la obsesión de Eduardo Coudet) es Darío Cvitanich, delantero de Banfield, por quien todavía no hubo una oferta formal. La dirigencia de Racing aseguró que, por ahora, no incorporará a nadie, al menos hasta que no haya una venta o emigre uno de los jugadores de su plantel.