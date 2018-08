El entrenador que se preocupa por la crisis económica del país

Edgardo Cervilla se hizo cargo de la dirección técnica de Sportivo Belgrano de San Francisco, equipo que competirá en la próxima edición del Torneo Federal A. Bajo su mandato, el Verde mostró como principal defecto su ineficacia en la red.





La falta de gol no genera preocupación al ex DT de Patronato y Atlético Paraná. Así lo dio a entender después de un amistoso que su equipo disputó ante Boca Unidos de Corrientes, en el que la victoria quedó en manos del conjunto ribereño.





Fiel a su estilo, el santotomesino indicó que los problemas que tiene su equipo lo trabaja para remediarlo, y que lo que le preocupa es la crisis económica y financiera que atraviesa el país.





"La falta de gol me ocupa, pero me preocupa más el aumento de la nafta y de la comida. Para arrancar el torneo aún hay tiempo y nos falta rodaje, no es para rasgarse las vestiduras. Además, el análisis que hacemos en el cuerpo técnico es más global que solo los noventa minutos porque consideramos las cargas a las que vienen expuestos los chicos. A veces la mente quiere y las piernas no responden de la misma manera", expresó Cervilla, en declaraciones a Diario Sports.

