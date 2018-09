El enojo de Maradona: el Diez presentará una queja en la FIFA

Doraros de Sinaloa, el equipo que dirige Diego Maradona en México, perdió 1 a 0 en la novena fecha y el 10 no dudó en apuntar contra el árbitro Aldo Cano. El argentino advirtió que presentará una queja en la FIFA

"No me gusta hablar de los árbitros, pero siempre hay alguien que 'te pincha el globo' (afecta). Con otro árbitro de categoría hubiese sido un partidazo, parece que el árbitro no hizo valer en ningún momento el reglamento", dijo Maradona en la conferencia prensa tras el partido.

Cuando terminó el encuentro, Maradona corrió hacia el centro de la cancha para reclamarle al referí. "Dejó pegar mucho. No hizo valer en ningún momento el reglamento", dijo luego Diego.

"Yo no quiero el fútbol violento, yo no quiero lo que pasó después", agregó haciendo responsable a Cano del cruce que tuvieron los jugadores en la cancha y después en los vestuarios.

"Estoy contento y orgulloso de mis jugadores. Hasta el gol, que fue por una desatención nuestra, el partido estuvo muy cerrado, pero hay que saber en qué fallamos hoy".