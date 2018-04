El empate final le quedó bien al trámite

El empate final dejó un saldo poco satisfactorio en el hincha que colmó El Fortín y aplaudió en el final la entrega de sus jugadores. Tener que definir la serie afuera presume un desafío complicadísimo para Sportivo Urquiza que ayer empató como local ante El Quillá de Santa Fe en el marco de la semifinal de ida de la Región Litoral Sur-Zona Paraná del Federal C. La revancha se jugará el sábado en el predio de la Liga Santafesina.

Lo mejor del cotejo se vio en la etapa inicial cuando los dos se agredieron futbolísticamente hablando. La V salió con la determinación de ir a buscar la ventaja y casi la consigue de inmediato. Al minuto Juanma Villaverde pivoteó en el borde del área para que Matías Martínez sacara un derechazo que Facundo Pocho despejó con dificultad. La visita respondió con un envío de Joaquín Felizia que a pesar de un mal pique, Gustavo Vergara logró contener. La V Azulada tuvo predominio territorial y de tenencia en el primer cuarto de hora y tuvo en un cabezazo del uruguayo Hernández que un defensor devolvió sobre la línea y en un remate de Kevin Garay la chance de romper la paridad. Entre los 25' y 30' la pasó mal el dueño de casa que tuvo en la figura de Vergara a su principal sostén. El arquero debió jugarse sucesivamente ante Canavese, Ingino y Felizia para mantener la virginidad de su valla.

En el complemento el contexto mantuvo la intensidad, pero no el ida y vuelta. Los sistemas defensivos de uno y otro lado ganaron en solidez y ya no hubo tantas llegadas como en la primera parte. El desarrollo se instaló en la mitad de la cancha. El representante de la LPF no tuvo en Daniel Jara –ingresó por Salva– el pase preciso para conectar a los atacantes. Una conexión de cabeza de Sibulofsky y una situación malograda por Nico Ramírez pudieron darle el desnivel. Una estupenda tapa de Vergara ante Dándolo evitó que el triunfo cruzara el charco. Finalmente fue empate y estuvo bien.

Otros resultados: Atlético Carcarañá 3-Athetic Arroyo Seco 0; Colegiales(Concordia) 1-Unión Agrarios Cerrito 2 y Atlético Gualeguay 1-Juventud Undinarrain 2.