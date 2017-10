El duro momento que vivió Pablo Pérez mientras jugaba frente a Patronato

El volante Xeneize recibió una dura noticia acerca del estado de salud su padre, pero decidió jugar igual frente a Patronato El futbolista, integrante del seleccionado argentino en las últimas dos fechas de Eliminatorias Sudamericanas en la pasada semana, decidió participar del encuentro aunque se enteró de cómo se encontraba su papá minutos antes del comienzo.Es que el cuerpo técnico liderado por Guillermo Barros Schelotto le comunicó la situación a Pérez y le consultó si quería irse o estar en el once titular, que ganó con goles de Cristian Pavón y Darío Benedetto en la capital entrerriana y lidera el campeonato nacional, y él afirmó lo segundo, según le confirmaron a Télam diferentes fuentes cercanas al rosarino.Juan Carlos Pérez arrastra hace un tiempo esta complejidad, que se suma a su movilidad reducida, y por eso su hijo se subió a un auto junto con su representante y al ex dirigente 'xeneize' Juan Carlos Crespi para visitarlo apenas finalizado el cotejo de Boca y Patronato.El ex Newell's Old Boys partió a la ciudad santafesina, en donde está su padre internado por una complicación respiratoria, que lo llevó a estar en una situación delicada en las últimas horas.