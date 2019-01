El duro comunicado de una jugadora de la UAI Urquiza

Macarena Sánchez empezó a jugar al fútbol desde chica junto a sus vecinos en Santa Fe. Recién a los 15 pudo entrar a un club, pero nunca compitió en una liga profesional hasta 2012, cuando jugó un amistoso contra la UAI Urquiza y Diego Guacci, el entrenador, la invitó a probarse una semana en el Furgón.





Sin dudarlo decidió mudarse sola a Buenos Aires para perseguir su sueño. En Villa Lynch consiguió cuatro campeonatos de AFA y una medalla de bronce en la Copa Libertadores 2015.





El 5 de enero, en la vuelta a las prácticas, la dirigencia decidió desvincularla de la actividad , "dejándola sin trabajo, como mínimo, por los próximos seis meses", según el comunicado que ella misma publicó, debido a que ningún club puede incorporarla en el medio del torneo.





¿Cómo te sentiste cuando te informaron que no eras más una jugadora de UAI Urquiza?





Estoy triste porque fueron 7 años en el club y porque, además, me quedé sin la posibilidad de jugar en otro equipo y terminar el torneo.





¿Cuál fue la justificación por la desvinculación?





El técnico me informo que era por una decisión explícitamente futbolística.





¿Cuáles son los próximos pasos a seguir?





Ahora hay que esperar a ver si ellos desde UAI responden la intimación tienen 48 horas por ley.





¿Recibiste mensajes de apoyo de tus compañeras o de otras instituciones?





De mis compañeras de la UAI y de otros clubes recibí un montón de mensajes de apoyo. Todas me están bancando en la lucha porque no es sólo mía, es de todas,. No se trata solamente de visibilizar lo que me ocurrió a mí, sino también la problemática que les pasa a ellas en todos los clubes.

¿Cuándo van a cambiar las cosas para que no vuelva a suceder esto?

Cuando nos empiecen a ver cómo lo que somos: trabajadoras del deporte. Que nos empiecen a dar los mismos derechos que a los hombres. Es fundamental que los dirigentes empiecen a vernos como trabajadoras y profesionales de la disciplina.





¿Por qué al final del comunicado reclamás por un fútbol feminista y disidente?

La nueva generación debería venir con una nueva identidad y es importante que las jugadoras de fútbol mostremos otro deporte sin violencia basado en un montón de principios y de ideologías diferentes a las que estamos acostumbrados a ver.

La situación de Macarena Sánchez puede significar un antes y un después en la práctica amateur del fútbol femenino en Argentina. En el último año, varios clubes incorporaron un plantel de mujeres debido a que la CONMEBOL lo impuso como una obligación para que los clubes puedan disputar la Copa Sudamericana o Libertadores masculina. Sin embargo, este caso deja en evidencia que todavía hay mucho camino por recorrer.