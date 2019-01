El DT de Patronato habló del partido que se viene ante River

Tras el entrenamiento matutino de este jueves en el estadio de calle Grella, el entrenador de Patronato habló en conferencia de prensa y empezó a palpitar el partido entre el Patrón y River.





"Fue bueno que River haya jugado anoche porque lo pudieron ver todos y el resultado a nosotros, entendiendo y sabiendo de su jerarquía, nos motiva. Es como que todo es posible", expresó Mario Sciacqua con respecto al andar del Millonario en el 2019.





En cuanto a lo motivacional el DT comentó: "Es una buena acción motivacional para los jugadores. Será un partido en el que tendremos que estar muy concentrados y los detalles serán determinante. Serán pocas las situaciones ofensivas que vamos a tener, pero será fundamental la capacidad de la resolución. Es como que se le puede ganar".





Además el director técnico del elenco paranaense analizó el presente del Millonario y felicitó a Gallardo:" River tiene un técnico que sabrá como reacomodar esta situación porque tiene más batalla que cualquiera".





El DT aún no tiene confirmado el once para enfrentar al Millonario: "El equipo aún no está confirmado, pero ya pudieron ver un indicio".